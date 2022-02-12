هتقضي على الشعر الأبيض مدي الحياه بكريم القرنفل والقهوة الطبيعي الجبار

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عمر شويل - جدة القرنفل والقهوة للقضاء على الشعر الأبيض، يعتبر كريم القرنفل والقهوة من الوصفات الطبيعية المستخدمة للقضاء على الشعر الأبيض، وتعتبر هذه المشكلة من المشاكل المنتشرة عند كثير من الشباب، مما تسبب له الحرج والضيق، ويبحثون كثيرًا عن طرق للقضاء على شعر الشيب، إلا أن هناك الكثير من الوصفات التي لا تعطي أي نتائج، وربما تلجأ السيدات إلى صبغ الشعر باستمرار للتخلص من هذه المشكلة، بالرغم أن ذلك يعتبر حل مؤقت ويعتبر ضار بالشعر لاحتواء الصبغة على المواد الكيمائية، فنقدم لك عزيزي القارئ طريقة عمل كريم القرنفل والقهوة.

القرنفل والقهوة للقضاء على الشعر الأبيض

يساعد كريم القرنفل والقهوة في التخلص من الشعر الأبيض، كما أنها تساهم في علاج مشاكل الشعر المختلفة كسقوط الشعر وهيشانه وتقصفه، فيساعد على تغذية الشعر من الجذور وإعادة بناء الشعر التالف، فقط اتبع الخطوات الآتية:

مكونات الوصفة:

1 كأس من الماء الفاتر.

و1 ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

1 ملعقة كبيرة من القهوة.

طريقة تحضير الوصفة:

نقوم بإحضار قدر ونضع به مكونات الوصفة ونقلبها جيدًا حتى تمتزج، ثم نرفع القدر على نار هادئة لمدة خمس دقائق. نرفع القدر من على النار ونتركه لمدة ليلة كاملة قبل الاستعمال. نقوم بغسل الشعر وتجفيفه ثم نقوم بتوزيع كريم القرنفل والقهوة على الشعر من الجذور إلى الأطراف. ونقوم بتغطية الشعر وتركه لمدة خمس ساعات. نقوم بغسل الشعر مرة أخرى بالماء الفاتر والشامبو وتكرر هذه الوصفة مرة أسبوعيًا حتى يختفي الشعر الأبيض تمامًا.

طريقة عمل كريم القهوة والكاكاو

تعتبر هذه الوصفة هي إحدى الوصفات الطبيعية التي لها نتيجة فعالة في التخلص من شعر الشيب، وتعطي الشعر الأبيض اللون البني لفترة طويلة.

مكونات الوصفة:

3 كوب من الماء.

1 كوب من القهوة.

1 كوب من الكاكاو الخام.

طريقة تحضير الوصفة: