طريقتان في منتهى الروعة لعمل أفضل قرنبيط مقرمش في البيت بطعم خرافي

عمل أفضل قرنبيط مقرمش في البيت، يعد القرنبيط من الثمار المهمة والمفيدة جدا للجسم، فهو يحتوي على كثير من العناصر المفيدة مثل الفسفور والكبريت ويطلق عليه اسم آخر وهو الزهرة ويحبه الكثير، كما أنه يقدم بأكثر من طريقة ولكن الطريقة الشائعة له هي قليه في الزيت، وتريد كل ربة منزل أن تقليه ويخرج من الزيت بقرمشة عالية تبهر الجميع، ونقدم اليوم وصفة قلي القرنبيط والحصول عليه مقرمش ولذيذ.

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طريقة عمل القرنبيط المقلي بألذ قرمشة

المكونات

ثمرة قرنبيط.

حليب سائل “كوب”.

أربع بيضات.

كزبرة مفرومة “كوب”.

شبت مفروم “كوب”.

ملح.

فلفل أسود.

دقيق أبيض “كوب”.

ثوم “فصين مهروسين”.

كمون “ملعقة”.

طريقة التحضير

نقوم أولا بتقسيم القرنبيط إلى زهيرات، ثم نضعهم في ماء مغلي على النار ليتم سلقهم ونضف إليهم الكمون والملح. بعد ذلك في بولة نقوم بوضع الحليب والشبت والكزبرة والثوم والملح والدقيق والبيض والفلفل الأسود ثم نخلط كل هذا جيدا لتتكون عجينة سائلة. نضع زيت غزير في طاسة ليسخن، ثم نقوم بوضع كل قطعة من القرنبيط في المزيج ثم في الزيت ونقلب على كل جهة حتى يكون ذهبي اللون. نخرجه من الزيت على ورق مطبخ لشرب أي زيت زائد.

طريقة عمل قرنبيط بالطحينة

هذه طريقة أخرى لعمل القرنبيط ولكن مع إضافة إليه الطحينة.

المكونات

ثمرة قرنبيط واحدة ومقطعة.

عصير ليمون “ربع كوب”.

بقدونس للتزيين.

فصين من الثوم المهروس.

ربع كوب من الماء.

زيت نباتي “كوب”.

طحينة “نصف كوب”.

طريقة التحضير