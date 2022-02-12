حضريها لأولادك ةاسعديهم أحلى وأشهى شوكولاتة باونتي في المنزل

شوكولاتة باونتي من أنواع الحلويات التي حازت على شهرة كبيرة في جميع البلدان، ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال؛ حيث مذاقها اللذيذ كما أنها غنية بالعناصر الغذائية اللازمة للجسم، وتحتوي على عنصر الحديد الذي يمد الجسم بالطاقة ويقي من فقر الدم؛ فهو عنصر مهم جدا للإنسان ونظرا لغلو سعره في المحلات يمكنك عمله في المنزل بكل سهولة ويسر؛ فهو ليس مكلفا ويمكنك عمل كمية منه وتخزينها فليس يحتوي على مواد حافظة، ويعتبر هذا النوع من الشيكولاتة هو أكثرعمليات البحث في محركات جوجل من قبل السيدات، لذلك نقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمله في المنزل.

شوكولاتة باونتي

من خلال المكونات البسيطة التي يتم عرضها لكم وهي مكونات متوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

نصف كيلو من جوز الهند ناعم.

2 كوب من اللبن الحليب المحلى.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

ربع كيلو من الشوكولاتة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

بإتباع الخطوات التالية يمكنك عمل الشوكولاتة الباونتي في المنزل بكل سهولة من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء كبير ونضع به كلا من جوز الهند والملح، ويتم خلط المكونات مع بعض تماما.

نضيف النشا مع التقليب الجيد ثم يتم إضافة اللبن تدريجيا، وذلك مع الاستمرار بالتقليب جيدا حتى نحصل على خليط متماسك.

يتم فرد جوز الهند ويتم التقطيع بطريقة طوليا على شكل مستطيل.

نحضر صينية مبطنة بورق الزبدة، ونضع جوز الهند في الثلاجة حتى يتصلب.

نحضر وعاء ونضع به ماء مغلي ثم في وعاء آخر نضع الشيكولاتة وضع الوعاء فوق البخار، وذلك حتى يتم إذابة الشيكولاتة من خلال بخار الماء.

بعد ذلك نخرج جوز الهند من الثلاجة ونضعها في الشيكولاتة، ثم يتم نقلها في الصينية على ورق الزبدة، ومن ثم يعاد إلى الثلاجة مرة أخرى حتى يتماسك جيدا.

يتم حفظ الشيكولاتة الباونتي في الثلاجة.

تقدم الشوكولاتة مع القهوة للكبار أو الكاكاو الساخن والف هنا وشفا.

فوائد الشيكولاتة

فوائد الشيكولاتة كثيرة، ومن أبرز فوائدها التالي: