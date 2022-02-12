نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى خلطه لتبيض الوجه وتفتيح البشره سيتفاجئ الناس من صفاء وجك وبياضك بشرتك كأنك ملاك في المقال التالي
خلطة للتفتيح البشرة كريم النشا والليمون لتبيض الوجه والجسم، يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل تفتيح البشرة والجسم من دون أي آثار جانبية للجسم، ولكن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تكون فعالة بشكل كبير أكثر من وصفات أخرىوتعطي أيضاً نتيجة سريعة، ومن هذه الوصفات هي وصفة كريم النشا والليمون لتفتيح الوجه والجسم، بإمكانك تحضير هذه الخلطة عن طريق هذه الخطوات :
خلطة النشا والليمون لتبيض وتنقية الوجه والجسم من البثور
الخطوات الآتية من أجل تجهيز كريم لتبيض الجسم حيث مكونات خلطة النشا و الليمون لتفتيح الوجه والجسم كتالى
- ملعقتين كبيرتين من النشا
- ليمونة واحدة
- كوب ماء
طريقة التحضير ⬇⬇
- نحضر وعاء حجمه متوسط ونضع كوب ماء
- ونجلب الليمونة ونقطعها لشرائح رفيعة من المهم ان نتركها بقشرها لانو
- يحوي الكثير من فيتامين c
- ونضعها على نار هادئة لمدة 5دقائق إلى ان تصبح شرائح الليمون طرية
- نضع الليمون في الخلاط الكهربائي ونخلطهم بشكل جيد جداً حتى تصبح
- ناعمة
- نقوم بعد ذلك بوضع خليط الليمون على النشا ونضيف إليهم كأس صغير من
- الماء ثم نقوم برفع الخليط على النار ونقلبهم باستمرار حتى يصبح القوام ذاملمس كريمي ناعم
- نقوم برفع الخليط وتبريده ثم سكب المكونات الى اناء زجاجي محكم الإغلاق
- نضعه داخل الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى يبرد ويتماسك تماماً ويصبح
خطوات الاستخدام
يجب ان ننظف ونغسل الجلد جيداً قبل وضع الكريم على البشرة، ثم يتم إخراج الكريم من الثلاجة ودهن المنطقة المراد تبيضها سواء للكوع أو الجسم أو الركبة أو أي منطقة أخرى داكنة في الجسم ، نترك الكريم على البشرة بعد دهنه لمدة 20 دقيقة ثم بعد ذلك يتم غسل المنطقة بالماء الدافئ والصابون جيداً تمتاز هذه الوصفة بفعاليتها الجيدة يتميز وأيضا بالرائحة العطرية المميزة والمنعشة ويترك المكان نظيفاً يمكن تكرار استخدام هذا الكريم بشكل يومي وتركه على الجلد حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة في تفتيح الوجه والجسم نتمنى ان هذه الوصفة بالمكونات الطبيعية قد نالت إعجابكم إن المثابرة على تطبيقها تعطي نتائج مدهشة لأحتوائها
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