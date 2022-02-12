اقوى خلطه لتبيض الوجه وتفتيح البشره سيتفاجئ الناس من صفاء وجك وبياضك بشرتك كأنك ملاك

خلطة للتفتيح البشرة كريم النشا والليمون لتبيض الوجه والجسم، يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل تفتيح البشرة والجسم من دون أي آثار جانبية للجسم، ولكن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تكون فعالة بشكل كبير أكثر من وصفات أخرىوتعطي أيضاً نتيجة سريعة، ومن هذه الوصفات هي وصفة كريم النشا والليمون لتفتيح الوجه والجسم، بإمكانك تحضير هذه الخلطة عن طريق هذه الخطوات :

خلطة النشا والليمون لتبيض وتنقية الوجه والجسم من البثور

الخطوات الآتية من أجل تجهيز كريم لتبيض الجسم حيث مكونات خلطة النشا و الليمون لتفتيح الوجه والجسم كتالى

ملعقتين كبيرتين من النشا

ليمونة واحدة

كوب ماء

طريقة التحضير ⬇⬇

نحضر وعاء حجمه متوسط ونضع كوب ماء

ونجلب الليمونة ونقطعها لشرائح رفيعة من المهم ان نتركها بقشرها لانو

يحوي الكثير من فيتامين c

ونضعها على نار هادئة لمدة 5دقائق إلى ان تصبح شرائح الليمون طرية

نضع الليمون في الخلاط الكهربائي ونخلطهم بشكل جيد جداً حتى تصبح

ناعمة

نقوم بعد ذلك بوضع خليط الليمون على النشا ونضيف إليهم كأس صغير من

الماء ثم نقوم برفع الخليط على النار ونقلبهم باستمرار حتى يصبح القوام ذاملمس كريمي ناعم

نقوم برفع الخليط وتبريده ثم سكب المكونات الى اناء زجاجي محكم الإغلاق

نضعه داخل الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى يبرد ويتماسك تماماً ويصبح

خطوات الاستخدام

يجب ان ننظف ونغسل الجلد جيداً قبل وضع الكريم على البشرة، ثم يتم إخراج الكريم من الثلاجة ودهن المنطقة المراد تبيضها سواء للكوع أو الجسم أو الركبة أو أي منطقة أخرى داكنة في الجسم ، نترك الكريم على البشرة بعد دهنه لمدة 20 دقيقة ثم بعد ذلك يتم غسل المنطقة بالماء الدافئ والصابون جيداً تمتاز هذه الوصفة بفعاليتها الجيدة يتميز وأيضا بالرائحة العطرية المميزة والمنعشة ويترك المكان نظيفاً يمكن تكرار استخدام هذا الكريم بشكل يومي وتركه على الجلد حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة في تفتيح الوجه والجسم نتمنى ان هذه الوصفة بالمكونات الطبيعية قد نالت إعجابكم إن المثابرة على تطبيقها تعطي نتائج مدهشة لأحتوائها