نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفيحة اللحم بالطريقة الأصلية سهلة وسريعة والطعم رائع في المقال التالي
صفيحة اللحم من الأكلات المعروفة في كل البلاد العربية وتختلف مسمياتها من بلد لآخر، وتتميز بطعم شهي ومحبب لكل أفراد الأسرة، ويتم تحضيرها باللحم والخضروات وهما من المكونات المغذية والمفيدة، كما أنها من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن لربات البيوت تحضيرها لأسرهم، وتكون بديل صحي للأكلات الجاهزة السريعة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية لأنها تكون في كثير من الأحيان غير مضمونة الجودة والصلاحية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل وصفة لعمل صفيحة اللحم على طريقة آية حبيب بنفس الطعم الأصلي.
مكونات صفيحة اللحم
يتم تحضير صفيحة اللحم بطعم شهي ومميز بالمكونات البسيطة التالية:-
- 3 أكواب دقيق.
- كوب وربع ماء دافئ.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر (اختياري).
- كيلو لحم مفروم.
- بصلة كبيرة.
- 2 فلفل رومي.
- 3 ثمرة طماطم.
- نصف كوب بقدونس مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- 2 ملعقة كبيرة دبس رمان.
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- ملعقة كبيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- رشة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة سبع بهارات.
طريقة التحضير
طريقة تحضير صفيحة اللحم سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-
- ننخل ثلاثة أكواب من الدقيق في إناء عميق للتخلص من أي شوائب ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ثم نزود كوب وربع من الماء الدافئ تدريجياً مع العجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى يسهل تقطيعها، ثم نقطعها إلى كرات صغيرة الحجم.
- ثم نغطي كرات العجين بعد تقطيعها بغلاف بلاستيك ونتركها لحين الاستخدام.
- نقطع البصل قطع صغيرة ناعمة بالسكين، ثم نقطع الفلفل والطماطم قطع صغيرة ناعمة.
- نضع كيلو من اللحم المفروم في إناء عميق ثم نضيف قطع البصل والطماطم والفلفل ونصف كوب من البقدونس المفروم.
- نضيف ملعقة كبيرة من الملح و ملعقة صغيرة من السبع بهارات ثم نزود ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة من البابريكا.
- ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم وملعقتين كبيرتين من دبس الرمان.
- نقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى تمتزج تماماً، ثم نفرد كرات العجين بشكل دائري على سطح مرشوش بالدقيق.
- ثم نضع كمية مناسبة من خلطة اللحم على وجه دائرة العجين، ثم نضعها في طاسة ساخنة على نار متوسطة.
- ثم نغطي صفيحة اللحم بغطاء حتى يساعد البخار المتصاعد منها على نضج اللحم والخضروات جيداً وتصبح جاهزة للتقديم.
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