صفيحة اللحم بالطريقة الأصلية سهلة وسريعة والطعم رائع

صفيحة اللحم من الأكلات المعروفة في كل البلاد العربية وتختلف مسمياتها من بلد لآخر، وتتميز بطعم شهي ومحبب لكل أفراد الأسرة، ويتم تحضيرها باللحم والخضروات وهما من المكونات المغذية والمفيدة، كما أنها من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن لربات البيوت تحضيرها لأسرهم، وتكون بديل صحي للأكلات الجاهزة السريعة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية لأنها تكون في كثير من الأحيان غير مضمونة الجودة والصلاحية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل وصفة لعمل صفيحة اللحم على طريقة آية حبيب بنفس الطعم الأصلي.

مكونات صفيحة اللحم

يتم تحضير صفيحة اللحم بطعم شهي ومميز بالمكونات البسيطة التالية:-

3 أكواب دقيق.

كوب وربع ماء دافئ.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر (اختياري).

كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة.

2 فلفل رومي.

3 ثمرة طماطم.

نصف كوب بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 ملعقة كبيرة دبس رمان.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

طريقة التحضير

طريقة تحضير صفيحة اللحم سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-