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عمر شويل - جدة على أصولها طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة .. مطبخ ثقفني - ثقفني
طريقة عمل الكبسة السعودي تعرف على طريقة تحضير الكبسة السعودية باللحم اللذيذ وكيفية تحضير الكبسة السعودية على يد الشيف الشربيني من المطبخ السعودي الرائع.
طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة
الكبسة السعودي من الأطباق الفريدة التي يتوق الكثيرون لتقديمها في مناسبات مختلفة، وتتميز الكبسة بمذاقها اللذيذ الذي يمكن الحصول عليه باتباع طريقة صنع الكبسة السعودية باللحوم التي نقدمها أدناه. بالإضافة إلى ذلك، يوضح الشيف الشربيني كيفية تحضير الكبسة السعودية.
مقادير الكبسة السعودي:
- كيلوغرام واحد من لحم الضأن
- 4 أكواب نقع أرز بسمتي
- 3 حبات بصل مقطعة إلى شرائح
- 1/4 كوب صلصة طماطم
- 2 فلفل تشيلي أخضر، مقطع
- 3 حبات جزر مبشورة
- ملعقة صغيرة قشر الليمون
- 1/4 كوب زيت
توابل الكبسة:
- ملعقة كبيرة قرفة مطحونة
- حوالي نصف ملعقة هيل مطحون
- ملعقة كبيرة جنزبيل مطحون
- 2 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
- ملعقة كبيرة ملح
- ملعقة كبيرة فلفل اسود
- ملعقة كبيرة كمون
- نصف ملعقة صغيرة كركم
التحضير:
- يتم دمج جميع التوابل، وتحريكها معًا، ووضعها بعيدًا.
- نقوم بتسخين الزيت في قدر وننتظر حتى يسخن قبل إضافة البصل والتقليب حتى يتغير لونه إلى الأصفر.
- ضعي قطع اللحم فوقها واستمري في التقليب حتى يبدأ اللحم في التحول إلى اللون البني.
- أضيفي ملعقة كبيرة من مزيج التوابل والجزر وقشر الليمون وصلصة الطماطم.
- يُضاف الماء ويُطهى حتى ينضج اللحم وتندمج المكونات جيدًا، ثم يُتبّل بالملح.
- بعد نقع الأرز، يتم ترشيحه من الماء، ويختلط مع المكونات المتبقية، ويغطى بالماء حتى يغلي.
- حافظي على نار هادئة على الكبسة حتى ينضج الأرز.
- يتم تقديم مغارف الكبسة في طبق تقديم كبير وهي فعالة وعلاجية.
تحضير الكبسة السعودية للشيف الشربيني
المكونات:
- 400 جم أرز بسمتي
- كيلو لحم عجل مكعب.
- ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ناعماً
- 2 عود قرفة
- الليمون الذي تم تجفيفه.
- حب الهال.
- ورق لورا.
- ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
- مكعب من الأسهم.
- 3 أعواد كرفس
- 3 بصل أخضر
- 6 فصوص ثوم
- ثمرة فلفل.
- ثلاث حبات طماطم
- زيت مستخرج من الذرة.
- ملح البحر والفلفل الأسود المطحون الطازج.
التحضير:
- مكعبات البصل وقطع الكراث والكرفس.
- ضع قدرًا من زيت الذرة على الموقد واتركه حتى يسخن.
- يضاف البصل ويقلى على نار متوسطة حتى يتغير لونه.
- يقلب في الكرفس والكراث.
- يجب إضافة الثوم المفروم إلى المكونات الموجودة على الموقد.
- ضعي ورق الغار والهيل والقرفة والقرنفل ومكعب المرقة والكركم في وعاء خلط كبير.
- على الموقد، قلبي المكونات بقوة حتى تبدأ الرائحة في الرائحة.
- يُضاف اللحم ويُتبل بالملح والفلفل الأسود.
- تضاف مكعبات الطماطم مع الليمون المجفف ومكعبات الفلفل الحار.
- يُضاف الماء إلى المكونات ويُطهى حتى يغلي المزيج ويصبح اللحم طريًا.
- نضيف الأرز الذي تم تنظيفه وتصفيته من الماء واتركيه حتى يغلي.
- اخفض الحرارة إلى درجة منخفضة واستمر في طهي المكونات حتى تنضج تمامًا.
- في وعاء التقديم، اغسل الكبسة وقدميها ساخنة ولطيفة وشفاء.
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