طريقة عمل بسكويت بجوز الهند في المنزل بأقل التكاليف والطعم روعة

تعتبر طريقة عمل بسكويت بجوز الهند هي المفضلة لدى الكثير من الأمهات وربات البيوت، فهي ذات طعم شهي ومميز، حيث تعد وصفة بسكويت جوز الهند سهلة للغاية لا تحتاج سوى لمكونات بسيطة، كما أن طريقة التحضير رائعة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وأفضل طريقة لضيافة أصدقائك على وجبة فطور وغداء، ستجعلك هذه الوصفة السهلة نجمة وسط عائلتك وسيحبونها بشكل كبير، وفي هذا المقال سنوضح إليكم طريقة سهلة تساعدكم في المنزل على صنع بسكويت بجوز الهند تابعوا قراءة ما يلي عبر موقعنا ثقفني لمعرفة المزيد.

مكونات تحضير بسكويت بجوز الهند

يعد بسكويت جوز الهند من أنواع البسكويت التي يعشقها الأطفال الصغار، ولذا لاحظنا بحث العديد من النساء المتزوجات بحثها عن طريقة ناجحة لعمله في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات اقتصادية، واول خطوة لتتمكني سيدتي من صنعه هو شراء هذه المكونات:

ربع كيلو من الزبدة البيضاء.

كوب من السكر البني.

كوب ونصف من جوز الهند المجفف.

500 جرام دقيق القمح الكامل.

١٠٠ جرام من الحليب.

ملعقة طعام كبيرة مسحوق الخبز.

ملعقة شاي صغيرة من صودا الخبز.

طريقة تحضير بسكويت بجوز الهند

نقدم لكم خطوات صنع بسكويت بجوز الهند في المنزل في الخطوات التالية: