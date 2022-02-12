نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت العجوة بمقادير مظبوطة وطرية بطعم لذيذ أول مرة تدوقيه في المقال التالي
طريقة عمل بسكويت العجوة، تعد العجوه من أشهى وأفضل الفواكه الموسمية ومن أهم مميزاتها قوامها الطري اللذيذ كما نعرف أن العجوة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي نحتاجها لتقوية جسم الإنسان فهي تضم الكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية لبناء الجسم، ونجد أن العجوة تدخل في العديد من الأكلات وعمل الحلويات وكذلك تدخل في عمل الكيك والبسكويت وبعض المخبوزات ويفضل تناولها الكثير من الأشخاص، ويقدم بسكويت العجوة كوجبة فطار أو يقدم في العديد من المناسبات لذلك سوف نذكر من خلال هذه السطور القليلة القادمة على طريقة تحضير بسكويت بالعجوة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في مطبخك.
طريقة عمل البسكويت بالعجوة
المكونات:
- مقدار نصف كوب من الزبدة.
- مقدار نصف كوب من السكر الأبيض البودرة.
- مقدار ملعقة صغيرة من العسل الأسود.
- حبة واحدة من البيض.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- رشه قليلة من الملح.
- مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- عدد كوب ونصف من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات.
- كمية من معجون العجوة.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار خلاط كهربائي ونضع به كمية الزبدة والسكر ثم نقوم بالخفق جيداً، ثم نضيف مقدار العسل إلى خليط الزبدة والسكر.
- ثم نقوم بخلط البيض مع الفانيلا وكذلك إضافة الملح داخل وعاء آخر ثم نضع إليه البيكنج بودر إلى المزيج السابق.
- ثم ننزل بمقدار الدقيق المنخول بالتدريج مع مراعاة التقليب المستمر حتى تحصلي في النهاية على عجين ناعم الملمس وطري.
- ثم نضع عجين البسكويت داخل الثلاجة حتى يتم تتماسك العجينة بشكل جيد ويجب تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بفرد العجينة على سطح أملس وصلب حتى نشكل العجين.
- ثم نضع مقدار من العجين على ورق الزبدة ثم نضع فوق البسكويت ورقة ثانية من الزبدة ثم تفرد العجينة باستخدام الشابة، ثم يقطع معجون العجوة ويتم وضعها على العجين.
- وبعد ذلك يتم إغلاق العجين باستخدام ورق الزبدة حتى يتم تغطية العجوة ثم يقطع البسكويت باستخدام السكين ثم نحضر صينية الخبز وترص قطع البسكويت بها وتدخل الصينية في الفرن الذي سبق تشغيله حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد ويقدم البسكويت بجانب كوب من اللبن أو الشاي الساخن و بآلهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ