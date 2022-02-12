بديل البوتكس كريم القهوة وزيت اللافندر السحري لنفخ الخدود وتفتيح البشرة وشد التجاعيد في دقائق

أكدت دراسات علمية أن كريم القهوة وزيت اللافندر من أقوى الكريمات الطبيعية التي تكافح التجاعيد وتعمل على تسمين الوجه بشكل رائع، كما يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالوجه وتجعله صافي ونضر للفترة طويلة، وهو رائع جداً في تغذية البشرة والحافظ على ترطيبها ونعومتها، ويعطي للبشرة ملمس ناعم ويقضي على الهالات السوداء التي تظهر أسفل العين فتشوه مظهر الوجه، وطريقة صنعه سهلة للغاية وتسطيع الكثير من السيدات القيام بتحضيره بكل سهولة، بدل من شرائه من الخارج، وهو من الكريمات الأمنة تماماً على البشرة ولا يسبب أي اضرار جانباً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم القهوة وزيت اللافندر السحري للقضاء على التجاعيد واسمرار البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم القهوة وزيت اللافندر

سوف نتعرف بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من القهوة الناعمة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة وزيت اللافندر السحري أقوى بوتكس طبيعي لشد البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً. نقوم بوضع الكريم على الوجه مرة واحدة يومياً قبل النوم حتى لا نعرض البشرة لأشعة الشمس. يتم غسل الكريم من على الوجه بعد مرور ساعتين على الأقل حتى يعطينا النتائج في أسرع وقت. يفضل استخدام الكريم لمدة طويلة حتى تصبح البشرة نضرة وجميلة طول الوقت.

فوائد كريم القهوة وزيت اللافندر للبشرة

توجد العديد من الفوائد الصحية الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يعمل الكريم على شد البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع.

يزيد من نعومة وترطيب البشرة ويجعلها أكثر نضارة وحيوية.

كما يعمل على إزالة حب الشباب والبثور السوداء التي تشوه الوجه.

يعتبر البديل السحري لحقن البوتكس التي تعمل على شد ونفخ الوجه.

يعطي للبشرة الحيوية ويقضي على البكتيريا نهائياً.

كما يمنح البشرة البياض الناصع ويحل مشاكل البشرة المزعجة.

ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة

يحتوي الماسك على بعض الفوائد الرائعة التي تمنح النضارة سوف نتعرف على طريقة تحضيره وهى كما يلي:-

نقوم بخلط ملعقة من النشا، مع ملعقة من القهوة، والقليل من ماء الورد ونقلبهم جيداً.

ثم نقوم بفرد الماسك على الوجه بالتساوي ونتركه لمدة ثلاثين دقيقة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بغسله بالماء البارد، نكرر وضع الماسك على الوجه مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتائج رائعة.

طريقة عمل كريم القهوة والفازلين لتبييض المناطق الداكنة