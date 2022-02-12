يا جماله زي بتاع المحلات طريقة عمل الكشري المصري بالمنزل بأقل الخطوات وأبسط الطرق

يعد الكشري المصري من أشهر الأكلات المنتشرة في الدولة فهو من الأكلات الشعبية والتي يتمتع بإقبال كبير من الشعب المصري ليه سول لشرائه من المحلات أو الذي تقوم بعمله ربة المنزل بالبيت وذلك يرجع إلى أنه من الأكلات السريعة والتي تنجز في الوقت بجانب قلة التكلفة التي تتمتع بها مقاديره وأنه منخفض في السعرات الحرارية أيضاً يمكن أن نقدمه على الغداء أو العشاء بمفرده حيث أنه وجبة غذائية كاملة لاحتوائه على الأرز والمكرونة والشعرية والبصل اللذان يتمتعان بعناصر غذائية كاملة يحتاجها الجسم وخاصة عند الأطفال.

مقادير الكشري على الطريقة المصرية

٢/١ كيلو عدس

٢/١ كيلو رز

٤/١ كيلو سباجيتي

ربع كيلو مكرونة صغيرة

٤/١ كيلو حمص

١ كيلو بصل

٤ ملاعق صغيرة ملح

٢ معلقة صغيرة دقيق

زيت زيتون

زيت للقلي

طريقة تحضير الكشري المصري بأقل الخطوات

نقوم بنقع الحمص من الليلة السابقة أو على الأقل قبل ثلاث ساعات من التحضير.

في البداية علينا تسوية كل من العدس، الحمص المكرونة والأرز كل على حدة في وعاء بمفرده.

لتسوية الحمص، نقوم بوضعه في قدر عميق ونغطيه بالماء مع إضافة معلقة صغيرة ملح ونتركه حتى ينضج ثم نصفيه ونتركه جانبا.

لسلق العدس، نضع فيه ماء مغلي مع قليل من الملح ونتركه على النار مدة عشر دقائق تقريباً.

لسلق المكرونة كما ناك نوعان منفصلين بالطريقة المعتادة في ماء به قليل من الملح وبضع قطرات من الزيت لنتجنب التصاقها، بعد اكتمال النضج نصفيه ونضعها جانبا.

الأرز، نضع 3 كوب ماء في قدر عميق به معلقتين كبيرتين زيت زيتون ومعلقه صغيرة ملح وعندما تبدأ في الغليان نضيف الأرز المغسول إليها ونضعها على نار هادئة مع تغطية الوعاء حتى ينضج

نقوم بتقطيع البصل، نصف الكمية قطع صغيرة والنصف الثاني شرائح متوسطة الحجم تترك جانبا. القطع الصغيرة يتم تحميرها في الزيت حتى تصبح ذهبية/بنية اللون وترفع من على النار دون تصفية الزيت.

نضع الأرز، المكرونة والعدس وقطع البصل الصغيرة المحمرة مع الزيت في وعاء واحد كبير وامزجيهم جيداً مع مراعاة ترك قليل من المكرونة والعدس خارجا لاستخدامهم في التزيين.

نرش الدقيق على شرائح البصل ونبدأ في تحميرهم حتى تصبح بنية ومقرمشة ثم صفيهم ليتم استخدمهم في التزيين.

مقادير صلصة الكشري على الطريقة المصرية

١ كيلو طماطم

2 ثمرة ثوم مفروم

١ ملعقة كبيرة صلصة

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي

٢ ملعقة صغيرة ملح

١ ملعقة صغيرة كمون

١ ثمرة ثوم

1/3 ملعقة كبيرة خل

٢/١ ملعقة صغيرة سكر

طريقة عمل صلصة الكشري بأقل الخطوات