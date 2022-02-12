أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي هشة وعالية في البيت وبمكونات في كل مطبخ

طريقة عمل كيكة الزبادي، كيكة الزبادي من ألذ وأطيب أنواع الكيك التي يمكن تقديمها وتناولها فى أوقات الصباح مع كوب من الشاي الساخن، حيث تتميز كيكة الزبادي بقوامها الهش والإسفنجي الذي لا مثيل له إضافة إلى مذاقها الرائع الذي لا يمكن مقاومته، فتستطيعي بمكونات بسيطة فى مطبخك إعداد أشهى أنواع الكيك سريع التحضير وتقديمه على سفرتك لأطفالك وأفراد عائلتك، فتعرفي على أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي الهشة.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

2 كوب دقيق.

كوب ونصف سكر ناعم.

4 بيضات.

كوب زبادي.

كوب زيت,

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

رشة ملح.

خطوات تحضير كيكة الزبادي

أولا نسخ الفرن مسبقا على درجة حرارة 170 قبل تحضير العجين.

يجب نخل الدقيق لمرتين أو أكثر لكى نحصل على عجينة هشة جدا.

نحضر وعاء نضع به الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهما معا جيدا ثم نتركه جانبا.

نحضر وعاء عميق أخر نضع به البيض والفانيليا ونقوم بخفق المكونات بالمضرب الكهربائى لعدة دقائق حتى تندمج مع بعضها.

نضف السكر ونستكمل الخفق حتى ترتفع العجينة ويصبح لونها فاتح مائل للبياض.

نضف الزيت تدريجيا ونحن مستمرين فى الخفق ثم الزبادي ورشة الملح مع استمرار الخفق.

نضف خليط الدقيق إلى وعاء الخفق تدريجيا مع تقليل سرعة المضرب الكهربائى على أقل سرعة ونستمر فى الخفق حتى نحصل على عجينة ناعمة وقوام كريمي.

نجهز صينية الفرن على أن تكون مدهونة بالزبدة وقليل من الدقيق.

نفرغ العجينة إلى الصينية ثم ندخلها إلى الفرن على الرف الأوسط ونتركها حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن ويمكن إضافة جوز الهند على وجه الكيكة وتوزيع الشربات عليها حسب الرغبة.

قطعي الكيكة وضعيها فى أطباق التقديم وقدميها على سفرتك.

تحضير الشربات

2 كوب سكر.

كوب ماء.

نصف ليمونة.

خطوات التحضير: