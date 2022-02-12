سر ياباني … اقوى كيراتين للشعر الخشن طبيعي سوف يجعل الشعر حرير

اقوى كيراتين للشعر الخشن طبيعي وآمن ومناسب لجميع الأعمار، سوف يحول شعرك الخشن والهايش إلى شعر ناعم كالحرير وفي أقل وقت وبأقل تكلفة ومجهود، حيث يبحث الكثير عن طريقة تمكنهم من الحصول على شعر ناعم وطري ولامع ذو مظهر صحي لكن بعيد عن مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية التي تتلف الشعر وتكون بأسعار باهظة.

لذلك سوف نقدم لكم افضل طريقة من أجل عمل كيراتين للشعر الخشن بمواد طبيعية وغير مكلفة والنتيجة مضمونة بإذن الله تعالى حيث إن تلك الوصفة قام الكثير بتجربتها ولا قت استحسان الكثير وأصبحت الوصفة المعتمدة لديهم.

اقوى كيراتين للشعر الخشن طبيعي

سوف نحتاج القليل من المواد الطبيعية التي لها تأثير إيجابي وممتاز على الشعر وسوف تجعل الشعر يستعيد صحته.

المكونات

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

نصف كوب ماء.

4 ملاعق كبيرة بذور كتان.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

كبسولة واحدة من فيتامين هـ.

ملعقة صغيرة من جيل الصبار.

طريقة عمل الكيراتين الطبيعي للشعر الخشن في المنزل