عاوزة شعرك يكون كثيف ومفرود طريقة تحضير وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر

وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر انتشرت بشكل كبير بين النساء كوصفة طبيعية رائعة تستخدم لإطالة الشعر وذلك لاحتواء الأرز على عدة مكونات رائعة تخلص الشعر من عدة مشاكل قد تحدث له مع انتشار الأتربة وضعف بذور الشعر عن الإنبات، بالإضافة إلى أنه يساعد على تطويل وكثافة الشعر بشكل مميز ويخلصك من جفافه نتيجة تعرضه لكثير من العوامل الخارجية والتي تؤثر عليه بطريقة سلبية، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضير وصفة الأرز لتطويل شعرك في أقل وقت ولتحصلي على نتيجة سريعة تابعوا قراءة ما يلي لمعرفة المزيد.

مكونات وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر

هناك أكثر من طريقة قد تلجأ لها العديد من السيدات لاستخدام الأرز من أجل علاج الشعر والعمل على إطالته بشكل طبيعي ومن أهم تلك الطرق الآتية:

كوب من ماء الأرز.

زجاجة متخصصة في رش الشعر.

فوطة قطن.

خطوات عمل وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر

نقدم لكم طريقة تحضير الخلطة السحرية التي تجعلك أكثر جمالا وتميز بين جميع النساء، وفي السطور القادمة نقدم إليكم الخطوات بدقة، وهي كالتالي:

قومي بغسل الأرز بشكل جيد بحيث تكوني قد تخلصتِ من كافة الشوائب.

ثم قومي بنقعه في الماء حتى يصبح الرز ناصع البياض قومي يتصفية الماء بشكل جيد ووضعه في زجاجة بخاخ وحفظها بداخل الثلاجة وقومي برش شعرك لمدة أسبوع متواصل حتى تحصلي على نتائج رائعة.

عليك غلي الأرز بالماء الساخن حتى يتغير لون الماء من شفاف إلى أبيض لزج، يرشح الخليط ويترك ليبرد قومي بإضافة القليل من زيت بذور الشاي إليها، واحتفظي بها في الثلاجة لمدة أسبوع لاستخدامها.

فوائد ماء الأرز للشعر

يوجد العديد من الفوائد الصحية التي تفيد كل سيدة في تطويل وكثافة بذور الشعر بشكل جيد وفي أقل وقت يجعلك ذو شعر لامع وجذاب، ومن ضمن أهم المميزات التي تقدمها الوصفة لكي هي: