كيفية صنع الكيرياتين الطبيعي في المنزل.. مكونات رخيصة وغنية بالعناصر التي يحتاجها الشعر

كيفية صنع الكيرياتين الطبيعي في المنزل، يأتي الكيرياتين الطبيعي واحد من أهم الأشياء التي تحتاجها السيدات في المنزل، حيث يمكن البدء في تحضير وصفة طبيعية في المنزل تعمل على تقليل هيشان الشعر وتجعله ناعم وكثيف للغاية، ومن خلال موضوعنا سنوضح طريقة بسيطة يمكن تنفيذها في المنزل تساعد في تكثيف وتطويل الشعر وذلك بمثابة كيرياتين بسيط في المنزل، تابعونا لمعرفة كافة التفاصيل.

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عمل كيرياتين طبيعي للشعر

يمكن تنفيذ بعض الطرق البسيطة في المنزل لعمل كيرياتين بدلاً من الذهاب إلى صالونات التجميل والخبراء، فكل ذلك يعمل على تكلفة عالية للغاية لا يقدر على تنفيذها وتأتي المكونات بشكل مبسط للغاية بهذا الشكل:

عبوة من الخميرة الجافة.

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

خطوات عمل الوصفة

علينا البدء في خلط كافة المكونات مع بعضها البعض وتركها لفترة. ثم توزيع المخلوط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف. كما أنه علينا وضع غطاء بلاستيك عليه وتركه لمدة ساعة واحدة. حيث لا يد أن يتم غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو مع وضع البلسم. وفيما بعد سوف تظهر نتيجة فورية.

كيرياتين الموز

هناك ماسك آخر يعتبر مميز للشعر وهو الموز المهروس مع بيضتين، فعند عمل ماسك خاص بهذه سينتج مكون جيد للغاية يعمل على إفادة الشعر كثيراً، وتأتي الخطوات هكذا: