طريقة عمل صينية القرنبيط في الفرن.. لن يشكو أولادك أبدا من طعم القرنبيط بعد هذه الوصفة

طريقة عمل صينية قرنبيط في الفرن، القرنبيط من الثمار التي لها قيمة وفوائد غذائية كبيرة، فهو يوجد به عنصر الفسفور الذي يمد الجسم بكثير من الفوائد ويحميه من أمراض عدة، كما يوجد به فيتامين أ وهو فيتامين هام جدا للمناعة وصحة الجلد والعين، وبسبب عمله كل مرة بنفس الطريقة التقليدية يكون هناك ملل، لذا تحرص الأم على التجديد في طريقة تحضيره والحصول على جميع فوائد القرنبيط.

طريقة تحضير عجينة الكريب في البيت لعمل أطعم كريب حلو أو حادق

طريقة عمل صينية قرنبيط في الفرن

بسبب توفر فوائد كثير في القرنبيط تهتم كل ربة منزل على عمله بطريقة جديدة غير المألوفة، وإليكم أسهل وأجدد طرق تحضيره.

المكونات

ثمرة قرنبيط.

ثلاث ثمرات بطاطس.

ملعقة ملح.

فلفل أسود.

زيت زيتون ” أربع ملاعق”.

أربع فصوص ثوم مهروس.

طريقة تحضير صينية القرنبيط

نقوم بتسخين الفرن أولا على أعلى درجة حرارة. نقوم بتتبيل القرنبيط مع البطاطس ووضع عليهم الفلفل الأسود ثم الثوم المهروس وزيت الزيتون والملح، ونقلب المكونات معاً جيداً. ندهن صينية أو طاجن بالزيت ثم نضع المكونات السابقة فيه. ندخل الطاجن إلى الفرن ونتركه حوالي نصف ساعة لكي تنضج المكونات.

طريقة عمل صينية قرنبيط بالخلطة السرية

المكونات

قرنبيطة مسلوقة.

كوبان من الشوربة دجاج أو لحمة.

فلفل أسود.

بصلة مبشورة.

زعتر.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقتين من صلصة الطماطم.

زيت.

ملح.

ثلاثة فصوص ثوم.

طريقة التحضير