نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية القرنبيط في الفرن.. لن يشكو أولادك أبدا من طعم القرنبيط بعد هذه الوصفة في المقال التالي
طريقة عمل صينية قرنبيط في الفرن، القرنبيط من الثمار التي لها قيمة وفوائد غذائية كبيرة، فهو يوجد به عنصر الفسفور الذي يمد الجسم بكثير من الفوائد ويحميه من أمراض عدة، كما يوجد به فيتامين أ وهو فيتامين هام جدا للمناعة وصحة الجلد والعين، وبسبب عمله كل مرة بنفس الطريقة التقليدية يكون هناك ملل، لذا تحرص الأم على التجديد في طريقة تحضيره والحصول على جميع فوائد القرنبيط.
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طريقة عمل صينية قرنبيط في الفرن
بسبب توفر فوائد كثير في القرنبيط تهتم كل ربة منزل على عمله بطريقة جديدة غير المألوفة، وإليكم أسهل وأجدد طرق تحضيره.
المكونات
- ثمرة قرنبيط.
- ثلاث ثمرات بطاطس.
- ملعقة ملح.
- فلفل أسود.
- زيت زيتون ” أربع ملاعق”.
- أربع فصوص ثوم مهروس.
طريقة تحضير صينية القرنبيط
- نقوم بتسخين الفرن أولا على أعلى درجة حرارة.
- نقوم بتتبيل القرنبيط مع البطاطس ووضع عليهم الفلفل الأسود ثم الثوم المهروس وزيت الزيتون والملح، ونقلب المكونات معاً جيداً.
- ندهن صينية أو طاجن بالزيت ثم نضع المكونات السابقة فيه.
- ندخل الطاجن إلى الفرن ونتركه حوالي نصف ساعة لكي تنضج المكونات.
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المكونات
- قرنبيطة مسلوقة.
- كوبان من الشوربة دجاج أو لحمة.
- فلفل أسود.
- بصلة مبشورة.
- زعتر.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقتين من صلصة الطماطم.
- زيت.
- ملح.
- ثلاثة فصوص ثوم.
طريقة التحضير
- نسخن الزيت ونقلي القرنبيط حتى يصبح أصفر اللون.
- ومن ثم نضع طاسة على نار منخفضة ونضع زيت الزيتون والبصل ونقلبه.
- بعد ذلك نضيف الصلصة والسكر والثوم ونقلبهم معا ثم نضع الملح والفلفل الأسود ثم نضيف الشوربة ونرفع النار لكي تغلي، نرص القرنبيط بعد ذلك في صينية ثم نضع فوقه الصلصة.
- ندخل الصينية إلى الفرن لمدة نصف ساعة حتى يستوي ويحمر الوجه.
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