طريقة تحضير عجينة الكريب في البيت لعمل أطعم كريب حلو أو حادق

طريقة تحضير عجينة الكريب في البيت، يعتبر الكريب من المخبوزات الغربية والتي تختلف طريقة تقديمه بطريقتين إما حلو أو حادق، فعند تحضيره كحادق فإنه يكون مشبع جدا ومتكامل فيكون يحتوي على بروتين وخضار ونشويات ويكون له طعم رائع لا يقاوم، وعند تحضيره كحلو يتم تقديمه بعد الوجبات أو تقديمه كتحلية للضيوف كما أنه يحبه الأطفال كثيراً ودائما يطلبونه، فكل ما عليك هو الالتزام بالمقادير والخطوات وستحصلين على أشهى كريب.

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طريقة عمل عجينة الكريب بأسهل المكونات

المكونات

كوب من الدقيق.

كوب ونصف من الحليب.

حبتين من البيض.

رشة ملح.

ملعقة زيت ذرة.

طريقة التحضير

نقوم بمزج الحليب والبيض والزيت مع الدقيق في بولة. نضع رشة الملح ونقلب وستتكون معنا عجينة سائلة. نسخن الطاسة جيداً على النار وندهنها بقليل من الزيت أو الزبدة، ثم نضع كبشة من العجينة في الطاسة مع تحريكها ليتساوى الكريب. بعد مرور دقيقة نقلبه على الوجه الآخر دقيقة أخرى ثم يصبح جاهز. نكرر الخطوة مع الكمية الباقية حتى تنتهي.

طريقة عمل الكريب بالدجاج

المكونات

قطع دجاج.

جبنة موتزريلا.

فلفل ألوان.

بهارات دجاج.

ملح.

زيت.

فلفل أسود.

ثوم.

بابريكا.

طريقة التحضير