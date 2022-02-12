تخلص تماماً من رائحة العرق...أقوي وأخرص مزيل عرق طبيعي بدون أي مواد كيميائية ضارة بالجسم ويفتح ويرطب البشرة

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي، الكثير من السيدات يتعرض لاسمرار المنطقة الحساسة أسفل الأبط بسبب أستخدام مزيلات العرق، حتي الثمن منها قد يعرض السيدات ذات البشرة الحساسة للضر، صنع مزيل العرق في المنزل أمر سهل وبسيط ويحتاج مكونات متوفرة ويمكنك شرائها من أي متجر، كما يمكنك إضافة الرائحة المفضلة لكي وصنع منها أفضل مزيل عرق يساعد على حماية البشرة وتخليصها من الروائح الكريهة عوضًا عن تعرضها للضرر

مزيل عرق طبيعي بدون أي مواد كيميائية

قد يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلة رائحة العرق والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي

مكونات تحضير مزيل العرق بزبدة الشيا

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

قطرات قليلة من فيتامين ه.

طريقة تحضير مزيل العرق بزبدة الشيا

في طبق صغير قومي بوضع زبدة الشيا وكمية زيت جوز الهند وقومي بتقليبهم معًا في حمام بخار مائي.

يمكنك وضعهم بالمكرويف إذا كان لديك أفضل.

انتظري حتى يذوبان وضعي بعد ذلك زيت اللافندر وقطرات الفيتامين.

قلبي جميع المكونات معًا وتأكد من امتزاجها وهما على هيئة سائل.

ضعي الخليط في علبة زجاجية أو بلاستيكية صغيرة، يجب أن تكون نظيفة وجافة.

انتظري حتي يتماسك الخليط مرة ثانية ويكون له نفس قوام زبدة الشيا.

قومي باستخدام مزيل العرق بعد ذلك عن طريق استخدام أصابع يدك في التوزيع.

بعد ذلك عن طريق استخدام أصابع يدك في التوزيع. يفضل أستخدام مزيل العرق بعد الاستحمام مباشرًا حتى تحصلين على نتيجة أفضل ورائحة ممتعة وجميلة.

وصفه مزيل العرق بالبيكنج صودا

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل مزيل عرق طبيعي بالبيكنج صودا

مكونات تحضير مزيل العرق بالبيكنج صودا

3 ملاعق من زيت جوز الهند.

ملعقتان من البيكنج صودا.

ملعقتان من النشا.

زيت عطري مفضل.

طريقة تحضير مزيل العرق بالبيكنج صودا