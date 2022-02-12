أحلى وصفة عمل بلح الشام على أصوله بخلاصة أسرار أشهر شيفات الحلواني السوريين

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عمر شويل - جدة أحلى وصفة عمل بلح الشام، بلح الشام من الحلوى الشهية وتتميز بالطعم اللذيذ والمختلف، وهو من المعجنات التي تعرف في أغلب الدول العربية، ويرجع أصل حلوى بلح الشام من البلاد السورية ويعشقها الكبار والصغار بشدة وتبحث الكثير من الأمهات لتحضير بلح الشام في المنزل بدل القيام بشرائها من محلات المخبوزات، في هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة لعمل بلح الشام.

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طريقة عمل بلح الشام في المنزل

يوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل بلح الشام في المنزل ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات المطلوبة

٤ حبات من البيض.

٢ كوب دقيق، ملعقة فانيليا.

كوب ونصف ماء دافئ.

زيت للتحمير.

ذرة ملح، ملعقة نشا.

ملعقة سكر، كوب زيت.

طريقة التحضير

حيث ان أولاً نضع الماء الدافئ في إناء ونضيف الملح والفانيليا والسكر والزيت ونقلب جيداً ثم نرفع الإناء على النار، ثم نضع الدقيق مع التقليب المستمر حتى تتجانس العجينة جيداً ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد قليلاً.

بعد ذلك نقوم يعجنها جيداً ثم نضيف النشا والبيض بيضة تلو الأخرى، مع كل بيضة يتم العجن جيداً حتى تتماسك العجينة وتترك لمدة دقيقة ثم يضاف البيضة الأخرى ونكرر حتى نفاذ البيض. ثم نضع العجينة في كيس ونحضر المقلاة ونرفعها على نار متوسطة ونضيف إليها زيت التحمير ونشكل العجينة على شكل أصابع ونقلبها حتى تحمر. بعد ذلك نحتاج أن نضع بلح الشام في الشربات مباشرة ونكرر حتى نفاذ الكمية، يمكن أن تقدم ساخنة أو باردة، وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

المكونات

٣ كوب سكر.

٣ كوب ماء.

ملعقة عصير ليمون.

نصف ملعقة فانيليا.

طريقة التحضير

نضع جميع المكونات في وعاء ونرفعه على النار لمدة ١٥ دقيقة.

وهذه هي طريقة تحضير بلح الشام في المنزل بكل سهولة.