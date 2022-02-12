نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عبقرية لعمل البسبوسة الشعبي بدون سمن ولا زبادي في المقال التالي
طريقة عبقرية لعمل البسبوسة، البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث مذاقها اللذيذ والطعم الطيب وهي منتشرة جدا في كثير من البلاد العربية ويختلف مذاقها من دولة لأخرى باختلاف عادات كل بلد، والكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة اقتصادية بدون لبن أو زبادي، لذلك سوف نتعرف معكم في مقالنا هذا على بسبوسة الشارع بدون سمنة ولا لبن.
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بسبوسة الشارع بدون سمنة ولا زبادي ولا لبن
من خلال بعض المكونات التالية سوف نعرض لكم بسبوسة اقتصادية لذيذة، وتتمثل مكوناتها في الآتي:
- نصف كيلو من سميد البسبوسة.
- كوب صغير من الماء المغلي.
- كوب إلا ربع من السكر الناعم.
- ثلاث ملاعق كبار من جوز الهند.
- نصف كوب من عسل الجلوكوز.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل بسبوسة بدون لبن أو زبادي ولا سمن، والخطوات كما هي:
- يتم إحضار وعاء مناسب ونضع بها كلا من السميد وجوز الهند و السكر، ويتم تقليب المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك يتم تسخين المياه على النار ونضع العسل حتى الغليان.
- ثم نقوم بوضع السميد على المياه بعد إزالتها من على النار.
- ومن ثم نضع الخليط في صينية مناسبة ونضع على وجه الصينية أي نوع من أنواع المكسرات.
- يتم الضغط على المكسرات حتى لا تحترق.
- بعد ذلك نقوم بوضعها في فرن على درجة حرارة 180 درجة، ونشغل الشواية حتى يحمر الوجه.
- ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات فور خروجها.
- الشربات عبارة عن ثلاث أكواب من الماء مع كوب ونصف من السكر، ثم نرفع الإناء على النار حتى يغلي، ومن ثم نضع عصير ليمونة ونتركه، وذلك حتى يتماسك قليلا ثم نرفع الإناء من على النار، ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام.
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