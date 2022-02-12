نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع الوصفات لعمل الدجاج بأشهي الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدجاج من أسهل وأنسب البروتينات للأطفال والكبار ،وهناك ألاف الطرق المختلفة لعمله وطبخه، وذلك لأنه لا يستغرق وقت كبير في النضج وسهل التحضير، وفي هذا المقال سنتناول أسهل طريقة لطبخ الدجاج، وأيضا مناسبة لتناوله مع أي نوع من النشويات والخضراوات أو حتى تقطيعه على السلطة والاستماع بوجبة صحية لذيذة ومتكاملة العناصر الغذائية.

أبسط طريقة للدجاج ومناسبة للكثير من الأكلات

هذه الطريقة ستكون الأسهل علي الإطلاق ، ومن الممكن عمل المعكرونة أو البطاطس المهروسة والسلطة مع هذه الطريقة.

المكونات

شرائح من صدور الدجاج أو الدجاج مقطع قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملح.

فلفل.

طريقة التحضير

يتبل الدجاج بالبهارات البسيطة السابقة. في طاسة علي النار توضع الزبدة ونقوم بوضع الدجاج. مدة نضج الدجاج لا تزيد عن 10 دقائق بحد أقصي.

طريقة عمل الدجاج بالكاري

لا تتخلصي من بواقي الدجاج في مطبخك أو بواقي الدجاجة مشوية ،فهذه الطريقة للدجاج الناضج في مطبخك.

المكونات

1 دجاجة مشوية.

ملعقتين ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 حبة بصل مقطعة شرائح.

2 ملعقة صغيرة كاري.

نصف كوب لبن رائب.

3/4 كوب كريمة طبخ.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

علبة صلصة طماطم.

ربع كوب كزبرة خضراء.

طريقة عمل دجاج بالكاري

١- في مقلاة كبيرة ضعي الزيت وسخنيه ثم أضيفي البصل وقلبيه لمدة ٧ دقائق.

٢- أضيفي الكاري على البصل مع التحريك جيدًا.

٣- ضعي اللبن الرائب والكريمة واتركيهم على نار هادئة حتى يصلوا لمرحلة الغليان.

٤- رشي الملح والفلفل وأضيفي صلصة الطماطم.

٥- قطعي الدجاج المشوي ثم أضيفي مزيج الصلصة والكاري وزينيه بالكزبرة.

كرات الدجاج الشهية بالكريمة والجبنة

هذه الطريقة للدجاج المفروم وهي طريقة شهية ولذيذة يفضلها الكبار والصغار.

المقادير

700جرام دجاج مفروم.

فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة بقسماط.

1 حبة بصل متوسطة الحجم مبشورة.

700 مل كريمة طبخ.

ربع كوب جبن بارميزان.

ربع كوب جبن موتزاريلا مبشورة.

1ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1ملعقة كبيرة بقدونس.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة عمل كرات الدجاج بالكريمة والجبن

١- اخلطي الدجاج المفروم مع الملح والفلفل والثوم والبقسماط.

٢- شكلي كرات متوسطة الحجم من الخليط ثم ضعيها في صينية واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة.

٣- سخني الزيت وابدئي بوضع كرات الدجاج في الزيت حتى يتغير لونها.

٤- وبعد الانتهاء من تحمير جميع كرات الدجاج ضعي البصل في نفس المقلاة حتى يذبل.

٥- ضعي كرات الدجاج والكريمة في المقلاة مع البصل ثم يضاف لها الملح والفلفل وتترك على نار هادئة لمدة ١٥ دقيقة.

٦- وزعي الجبن الموتزاريلا والبارميزان على كرات الدجاج واتركيه حتى تذوب ثم يزين الطبق بالبقدونس.