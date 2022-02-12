نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي النتيجة.. وصفات لتنظيف البشرة وتبيضها بأسرار مراكز التجميل لبشرة ناعمة وصافية كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدام وصفات لتنظيف البشرة وتبيضها من الأشياء التي تعطي أفضل النتائج للبشرة، تحتوى المواد الطبيعية على عناصر مفيدة للبشرة، والتي من شأنها المساعدة في تغذية البشرة وتبيضها، ومن ثم إمدادها بمادة الكولاجين اللازمة لحيوية البشرة ونضارتها كما أنها تعمل على شد البشرة، وتؤخر تعرضها للخطوط وعلامات التي تنتج عن التقدم في السن، بالإضافة إلى العادات السيئة التي تتسبب في الأذى لبشرتنا.

وصفات لتنظيف البشرة وتبيضها

استمدي جمالك من الطبيعة، تمنحك الطبيعة مواد مفيدة جدا للبشرة وتعمل على تنظيف البشرة بعمق كما أنها تحتوي على مواد طبيعية تعمل على تبيض البشرة، ماسك الطماطم، حيث تعتبر وصفة الطماطم مع العسل من الوصفات المفيدة جدا للبشرة والتي تعمل على تغذيتها بالإضافة إلى الأبيض وتستخدم كالآتي:

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

ملعقة عسل أبيض.

امزجي المكونات السابقة مع بعضها، ثم توضع على بشرة نظيفة، ثم تترك لمدة عشر دقائق، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، تستخدم الوصفة مرة أسبوعيا.

ماسك لتنظيف الوجه بالقهوة

القهوة من المواد المفيدة جدا للبشرة خاصة البشرة الدهنية، لأنها تتميز بخاصية امتصاص الدهون من البشرة، كما أنها تحتوي على مواد مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة ويستخدم الماسك كالتالي.

ملعقة من حبيبات البن المطحونة.

ملعقة عسل أبيض.

نقطتين من عصير الليمون.

تخلط القهوة مع العسل حتى الحصول على قوام مناسب، ثم يوضع قطرتين من الليمون، ثم يوضع الماسك على الوجه لمدة عشر دقائق حتى يجف، ثم ينظف بماء دافئ، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

ماسك لتنظيف الوجه بعمق

تعد هذه الوصفة من الوصفات الجميلة جدا لأنها تعمل على ترطيب البشرة وشدها. بالإضافة إلى تعزيز هذه الوصفة لتبيض الوجه بشكل جميل ويمكنك استخدام الكركم كالتالي:

كركم مطحون ناعم.

بياض البيض.

نقطتين زيت لوز حلو.

يتم خلط بياض البيض والكركم بكميات مناسبة حتى الحصول على قوام كريمي يمكن تطبيقه على البشرة، ثم نضع زيت اللوز الحلو، تنظف البشرة جيدًا، ثم نضع الماسك لمدة خمس دقائق، ثم تنظيف البشرة بالماء الدافئ، تكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على بشرة فاتحة وجميلة.

وفي الختام، المداومة على وصفات لتنظيف البشرة وتبيضها المذكورة أعلاه في المقال، سوف تحقق حلم كل من يسعى إلى الجمال يهتم ببشرته، بالبشرة الجميلة ما هي إلا نتاج لاهتمامك وحرصك على تطبيق جميع الوصفات، اهتمامك بجمالك لا يعني أبدا أنك من الممكن أن تضيع وقتك وجهدك في هذا الاهتمام بالموضوع سهل. فقط كل ما عليك أن تختاري الوقت المناسب للبدء في الاهتمام ببشرتك.