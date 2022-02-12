بالخلطة السرية.. تحبيشه الفول المحوج وتذوقي أحلى طبق فول ستشتهري به بين أسرتك

تحبيشه الفول، الفول هو من أهم الأكلات، التي تكون أساسية عند كثير من الأشخاص في رمضان على السحور، وأيضاً يمكن أكله في الأيام العادية في الفطار، وهو من الأكلات التي تكون سهلة في الهضم، وفيها كثير من البروتينات والعناصر المغذية لجسم الإنسان بطريقة كبيرة، ودقة الفول طعمها يكون مختلف على حسب كمية التوابل التي توضع.

تحبيشه الفول

المكونات

ثلاثة معالق من الزيت.

واحدة طماطم.

واحدة من فلفل ألوان.

٢ فص ثوم مهروس.

ربع معلقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الكمون.

رشة شطة.

معلقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة خل.

نصف ليمونة

الطريقة

في طاسة على النار، وضع ثلاثة معالق من الزيت.

وبعد أن يقدح الزيت تماماً، وضع ٢ فص من الثوم المهروس.

وبعد أن يتحمر، تقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة.

ووضعها على الثوم، والتقليب المستمر حتى تنزل الطماطم المياه.

وبعدها وضع الفلفل وتشويح الكل مع بعضهم جيداً.

ووضع ربع معلقه فلفل أسود، ونصف معلقة من الكمون.

ووضع ملعقة صغيرة ملح، وعليهم رشة شطة.

وتقليبهم مع بعضهم جيداً.

ووضع معلقة صغيرة من الخل عليهم.

وبعدها وضع الفول عليهم.

وعصر نصف ليمونة على الفول.

وغلق النار بعد دقيقتين، ووضع الفول في الأطباق.

دقة الفول بتاع العربيات

المكونات

ثلاثة من الليمون.

نصف معلقة من الكمون.

كوب من المياه.

خمسة معالق من الخل.

أربعة معالق صغيرة من الشطة.

ثلاث معالق من الثوم المفروم.

الطريقة

عصر الليمون ووضعه في الخلاط، ونصف معلقة الكمون.

ووضع كوب المياه، وخمسة معالق خل.

وأربعة معالق شطة، ووضع الثوم.

وخلطهم تماماً في الخلاط.

ووضعها في الحلة وبعد ربع ساعة أو أكثر.

إلى أن تغلي الحلة، نقوم بغلق النار.

بعد أن تبرد نضعها، في زجاجة أو عليه.

في هذه المقالة تحدثنا عن تحبيشه الفول بمكوناتها وطريقة تحضيرها، وتحدثنا عن طريقة سهلة جداً لدقة الفول، أفضل من المحلات والمطاعم المشهورة، الدقة تكون مناسبة عند شراء الفول من المطعم، أو عمله في المنزل فيتم تحويجه بهذه الدقة الرائعة والتي لا تكون مكلفة.