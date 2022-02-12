بديل الكولاجين.. كريم لبان الذكر يقاوم التجاعيد والترهلات ويعمل على شد وتببييض البشرة في 3 دقائق

بديل الكولاجين.. كريم لبان الذكر يقاوم التجاعيد والترهلات لبان الذكر واحد من الأعشاب المتوفرة في الطبيعة والتي يتم استخدامها في العديد من الاستخدامات سواء في المطبخ أو تعطير المنزل أو من خلال استخدامه في الوصفات، فهو يحتوي على العديد من المصادر الهامة التي يكون الجسم في حاجة إليها بالإضافة إلى أنه فعال في تقليل التجاعيد التي تظهر في البشرة لأنه يعتبر واحد من أهم أنواع الكولاجين التي يتم استغلالها لتجديد خلايا البشرة ومنحها النضارة والحيوية، ولهذا فقد نتعرف معا على طرق تحضير كريم لبان الذكر بسهولة لشد الوجه والتخلص من التجاعيد بشكل نهائي وتصبح أكثر اشراقة وخالية من الحبوب والبقع ونضرة أكثر من أي وقت سابق

كريم لبان الذكر يقاوم التجاعيد والترهلات ويعمل على شد وتببييض البشرة

يعتبر لبان الذكر واحد من أهم المركبات التي يتم تحضير منها كريم فعال تجديد البشرة ومنحها الجمال الذي تحتاجه، وهذا حيث أنه يعيد إحياء نضارة البشرة ويجعلها خالية تماما من العيوب التي تظهر فيها، وهذا من خلال تحضير المكونات التالية التي يتم استخدامها في تحضير الكريم:

ملعقة لبان ذكر.

ربع كوب ماء.

ثلاث ملاعق زيت جوز هند.

كوب من زيت اللوز

ملعقة شمع عسل.

ملعقة زيت صندل.

ثلاث ملاعق من زيت الأفوكادو.

خطوات تحضير وصفة لبان الذكر

يتم تحضير كريم لبان الذكر بخطوات بسيطة تتمثل في التالي: