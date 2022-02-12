عندما يعشق الأطفال تناول نوع ما من الحلو الجاهزة لا يمكنهم الأستغناء عنه أبداً بل يطلبون شراءه بصفة مستمرة لا أحد يختلف عن تناول بودنج الدانيت يعشق تناوله الكبار قبل الصغار وعندما تذهب الأم إلى السوبر ماركت بأصحاب أطفالها لتشتري طلبات المنزل يذهبون بالبحث عنه ليتمكننون بشراءه ولكن مع غلاء الأسعار أصبحت بعض الأمهات لا يمكنهم شراءه لهم الأ بالمناسبات والبعض الأخر منهم يبحثون من خلال الأنترنت عن طريقة سهلة لتحضيره بنفس طعم الجاهز.

طريقة عمل الدانيت بالمنزل بطعم الجاهز وبأمكانيات متوفرة بالمنزل

يتوافر بأطعمه مختلفة وأشهرهم الفانيليا، والشوكولاتة، وهذا المكونان متوفرين بكل منزل، تعملي من خلال موقع ثقفني طرق مختلفة سهلة وسريعة لأعداده بالمنزل وأبهري عائلتك به.

طريقة عمل الدانيت بالشوكولاتة

المكونات

أربع أكواب حليب باردة.

ثماني ملاعق كبيرة شوكولاتة مبشورة

أربع ملاعق كبيرة سكر مطحون.

أربع ملاعق كبيرة كاكاو محلي أو نسكويك.

خمس ملاعق كبيرة نشا.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة كاملة فانيليا.

أكواب صغيرة.

طريقة التحضير

نضع البيض والفانيلا في وعاء عميق ونخفقهم جيداً، ثم نتركهم جنباً.

نقلب النشا والكاكاو في وعاء أخر، نضيف السكر والحليب في طنجرة عميقة، ونقلبهم حتى نتأكد من ذوبان السكر تماماً.

نرفع الطنجرة على نار متوسطة، نستمر بالتقليب ونتركة لمدة دقيقة.

نصب النشا والكاكاو بالتدريج مع مراعاة التقليب المستمر حتي لا يتكنل الخليط.

نضيف البيض بالفانيليا، ونقلب الخليط، ثم نخفض النار قليلأ.

نضع الشوكولاتة إلى الخليط، ونكثف التقليب حتى نحصل على قوام مناسب.

نرفع الدانيت من على النار، ونصبه بالأكواب وتاركه حتى يبرد تماماً

نضعهم بالثلاجة حتى تتماسك جميع الأكواب، وتقدم باردة.

طريقة عمل الدانيت بالفانيليا

المكونات

ثلاث أكواب حليب بارد.

أثنان قالب مفروم ناعم.

نصف كوب سكر.

بيضتان وسط بدرجة حرارة الغرفة.

أربع ملاعق كبيرة نشا.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة صفراء.

ظرفان فانيليا بودر.

أكواب

طريقة التحضير