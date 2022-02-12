انسي التعب.. سر خلطة دقة الفول على طريقة المطاعم لألذ طبق فول محبش بالتتبيلة السرية

سر خلطة دقة الفول، دقة الفول يكون لها أكثر من طريقة؛ وتختلف كل طريقة على حسب المنزل والسيدة التي تطبخ في المنزل، لا تقوم كل السيدات بطريقة واحدة لدقة الفول، ويوجد أشياء بسيطة جداً يتم وضعها في دقة الفول تجعل للفول طعم رائع، ويكون فول مميز عن الفول الذي نشتريه من المحلات الكبيرة والمحلات التقليدية.

سر خلطة دقة الفول

المكونات

معلقتين من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة شطة.

وملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة كزبرة خشنة.

٢ كوب مياه.

2 من الليمون.

ملعقتين خل.

الطريقة

في طبق عصر ثلاثة من الليمون، عليهم معلقتين الخل.

وعليهم معلقة الكمون ومعلقة الملح، ومعلقة الكزبرة الخشنة.

وبعدها وضع الثوم المهروس.

وتقليبهم مع بعضهم تماماً.

ووضعهم في زجاجة كبيرة، وعليها ٢ كوب من المياه.

وقفل الزجاجة بالغطاء، ورجها جيداً حتى تختلط المكونات.

سر خلطة فول المطاعم

المكونات

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء.

وملعقة كبيرة ملح.

وأيضاً ملعقة كبيرة كمون.

نصف ملعقة شطة.

٢ من الليمون.

ملعقة كبيرة بقدونس.

وملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

٢ كوب من الفول.

نصف كوب من زيت الزيتون.

٣ كوب من المياه المغلية.

معلقتين كبيرة طحينة.

الطريقة

أول شيء في طبق وضع الكزبرة الخضراء، المقطعة إلى قطع صغيرة.

وعليها وضع معلقة الملح ومعلقة الكمون، ونصف معلقة شطة.

وعصر الليمون، ووضعه عليهم.

ووضع الكزبرة الناشفة والبقدونس المقطع.

والثوم وبعدها الزيت وتقليبهم مع بعضهم تماماً.

وبعدها وضعها في الخلاط، يخلط تماماً.

وبعدها وضع إناء على النار، وضع الفول وعليهم ثلاثة أكواب من المياه المغلية.

وبعد أن يستوي الفول، قومي بهرس الفول بالهراسة.

ووضع معلقة طحينة كبيرة عليه.

ومعلقة ملح، وبعدها وضع معلقتين من الدقة.

ووضعها على النار حتى تسخن.

في هذه المقالة تحدثنا عن سر خلطة دقة الفول بمكوناتها وطريقة تحضيرها، وتحدثنا عن أسهل طريقة لدقة الفول السرية بمكوناتها وطريقة تحضيرها، مع عمل الفول ووضع الدقة عليه حتى يتم تقديمه بأجمل طعم، والفول من الأكلات الشعبية المشهورة جداً، الذي تكون موجودة في كل منزل مصري ويمكن عمل الفول بأكثر من طعم، يوجد الذي يعمله بالطماطم وممكن عمله بالثوم، الفول له أكثر من طريقة.