نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها 20 دقيقة على الوجه خلطة جبارة لتفتيح الوجه والجسم 100٪ فعالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لتبييض الوجه سىيعا هذا ما تسعي اليه جميع الفتيات والسيدات لمعرفة افضل وصفة اوخلطة طبيعية تعمل على تفتيح البشرة في مدة قصيرة، ولذلك اليوم نقدم لكل سيدة مجموعة من الوصفات الطبيعية لتبييض الوجه في اسبوعين فقط.

خلطات لتبييض الوجه سريعا

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة من الماء الدافئ.

الخطوات

اولا عليكي خلط جميع المكونات في وعاء واسع وعميق ثم اغمسي في الخليط قطعة قطنية نظيفة وابدئي بتوزع الخليط على كامل الوجه ثم احرصي على تركه لمدة ساعتين قبل أن يشطف بالماء الفاترة تلك الوصفة ينبغي أن تكرر مرتين من كل أسبوع.

وصفة الطماطم لتبييض الوجه

مع وصفة الطماطم التي تعمل بشكل كبير وسريع ايضاً في تفتيح الوجه تدريجياً كما تقاوم البقع الداكنة والبثور الناتجة عن حب الشباب بفاعليه، فمع أخذ نصف قطعة من الطماطم ومسح بها الوجه وتترك لمدة نصف ساعة قبل أن تشطف بالماء البارد، تكرر تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع.

وصفة البرتقال لتفتيح البشرة

مع وصفة البرتقال لتفتيح البشرة ستجدين بشرتك افتح عدة درجات من استخدامك واتباعك لها فقط كل ماعليكي هو اخذقطغة من البرتقال ومسح بها وجهك بقطعة قطن نظيفة ثم يغسل الوجه بعد ساعة من تطبيق الوصفة.

وصفة الخيار لتبييض الوجه واليدين

بالنسبة إلى وصفة الخيار التي حققت نتيجة مبهرة منذ استخدامها، يمكن أن تحصلين على بشرة بيضاء صافية ونضرة من خلال أخذ، قطع من الخيار وتوزيعها على الوجه وتركها لمدة ساعتين ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، عليكي بتابع تلك الوصفة مرة منكل أسبوع للوصول إلى النتيجة المرغوبة، كما يمكن يضاف على وصفة الخيار شرائح من الليمون لنتيجة أفضل.

وصفة جبارة لتفتيح الوجه

مع وصفة الحليب المجفف ستصبح بشرتك اكثر اشراقا مع استمرارك لتطبيق الوصفة فقط امزجي ملعقة كبيرة من الحليب المجفف ويضوف غليه ملعقة كبيرة من عصير البرتقال مع ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان تمزج جميع المكونات معا ويوزع الخليط على الوجه والرقبة واليدين من خلال اصابعك مع التدليك ويترك القناع على وجهك ورقبتك لمدة نصف ساعة على الأقل ثم يغسل بالماء، تكرر تلم الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفة لتبييض الوجه بالليمون مع العسل الابيض

مع الليمون والعسل الأبيض ستصبح بشرتك كبشرة الأطفال، حيث يحتوي العسل الأبيض على الكثير من فوائد للبشره والشعر ايضاً ومن أهمها تبييض الوجه وترطيبه وازاله البقع الداكنة والندوب، كما يلعب الليمون ايضا دورا هاما في تفتيح البشره فعليكي خلط ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من العسل الأبيض وتخلط المكونات جيدا ثم يوزع على الوجه واليدين ويترك حتى مرور 30 دقيقة قبل ان يشطف بالماء الفاتر.