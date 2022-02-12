اسرع طريقة لاعداد بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل باستخدام مكونات بسيطة

بسكويت الزبدة من الحلويات المشهورة في الأعياد في مصر والعالم العربي، حيث يتم تقديمه للضيوف، كما أنه يتميز بالطعم الهاش الرائع، كما يحتوي بسكويت الزبدة على مواد طبيعية متوفرة في معظم البيوت، يباع بسكويت الزبدة في أفران المخبوزات بأسعار غالية، حيث تجد عدد كبير من النساء تستخدم اليوتيوب وجوجل في البحث عن خطوات عمله في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من المخابز، يحبه الأطفال كثيرا لسهولة اكله وهضمه، كما يحتوي بسكويت الزبدة على نسبة كبيرة من البروتين لاحتوائها على البيض، كما يحب الكثير تناول بسكويت الزبدة مع الشاي بلبن.

مكونات بسكويت الزبدة

ثلاثة أكواب إلا ربع من الدقيق المخصص للحلويات.

ربع كوب من النشا.

ربع ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من سكة من البيكنج بودر.

بيضتان بدرجة حرارة المطبخ.

200 جرام من الزبدة اللينة(كوب من الزبدة).

كوب وربع من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا أو استخدام رائحة البرتقال.

خطوات عمل بسكويت الزبدة