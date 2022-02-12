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عمر شويل - جدة اسرع طريقة لاعداد بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل باستخدام مكونات بسيطة - ثقفني
بسكويت الزبدة من الحلويات المشهورة في الأعياد في مصر والعالم العربي، حيث يتم تقديمه للضيوف، كما أنه يتميز بالطعم الهاش الرائع، كما يحتوي بسكويت الزبدة على مواد طبيعية متوفرة في معظم البيوت، يباع بسكويت الزبدة في أفران المخبوزات بأسعار غالية، حيث تجد عدد كبير من النساء تستخدم اليوتيوب وجوجل في البحث عن خطوات عمله في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من المخابز، يحبه الأطفال كثيرا لسهولة اكله وهضمه، كما يحتوي بسكويت الزبدة على نسبة كبيرة من البروتين لاحتوائها على البيض، كما يحب الكثير تناول بسكويت الزبدة مع الشاي بلبن.
مكونات بسكويت الزبدة
- ثلاثة أكواب إلا ربع من الدقيق المخصص للحلويات.
- ربع كوب من النشا.
- ربع ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من سكة من البيكنج بودر.
- بيضتان بدرجة حرارة المطبخ.
- 200 جرام من الزبدة اللينة(كوب من الزبدة).
- كوب وربع من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا أو استخدام رائحة البرتقال.
خطوات عمل بسكويت الزبدة
- باستخدام المضرب الكهربائي أو العجان نقوم بخفق السكر البودرة مع الزبدة اللينة الى أن نصل إلى القوام المطلوب.
- نبدأ بإضافة البيض بعد أن نضع واحدة نقوم بالخفق ثم نضع الأخرى ونخفق.
- بعد وضع البيض نضيف الفانيليا ونخفق.
- نبدأ بتجهيز الدقيق نقوم بنخل الدقيق والنشا والبيكنج بودر ثلاث مرات حتي نحصل علي عجينة هشة.
- نضع المكونات الجافة على الخليط الكريمي بالتدريج مع التقليب.
- بعد أن نضع كل كمية العجين نقوم بلم العجينة باستخدام المضرب دون الخفق كثير.
- باستخدام ماكينة البسكويت وان لم تتوفر نقوم باستخدام كيس حلواني ونضع نصف الكمية ونقوم بتشكيله ورصه في صواني الفرن.
- بعد الانتهاء من تشكيل كل كمية بسكويت الزبدة نقوم بوضعها في الثلاجة.
- نقوم بتشغيل الفرن علي درجة من 190 الى 200 درجة مئوية.
- نضع البسكويت في الفرن من 10 دقائق الى 13 دقائق حتى نحصل على لون البسكويت المميز.
- نخرج البسكويت ويترك في صواني الفرن إلى أن يبرد.
- نضع البسكويت في كيس بلاستيك داخل علبة للحفاظ عليه من الرطوبة ويحتفظ بالطعم المقرمش اللذيذ.
- يقدم مع المشروبات مثل النسكافيه او الشاي.
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