نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنعمل الكيك غلط شوفي كيكة الحلة علي البوتجاز هشة واسفنجية وعالية اتحداكي هتعمليها حالا في المقال التالي
الكيك من الحلويات الخفيفة التي يفضلها الكبار والصغار وهي من الحلويات التي تعطي شعور بالدفئ للك يفضل الجميع تناولها في الايام الباردة, ولكن يعاني الكثير من السيدات من مشاكل عند تحضير الكيك مثل عدم نجاحها ويرجع ذلك الي اتباع بعض الخطوات الغير صحيحة عند تحضير الكيك, مثل عدم ضبط درجة حرارة الفرن بشكل صحيح او عدم استخدام المكونات بمقادير صحيحة ولذلك سنوضح خلال السطور التالية طريقة تحضير الكيك بدون فرن على البوتجاز وباستخدام بيضتان فقط والحصول على نتيجة ممتازة.
مكونات عمل الكيك
مكونات الكيك سهلة جدًا وبسيطة وتوجد في كل البيوت, ويجب الحرص على استخدام المقادير بشكل دقيق والمقادير هي:-
- بيضتان.
- كوبان دقيق ابيض.
- كوب زيت نباتي.
- كوب من عصير البرتقال.
- كوب من السكر الابيض.
- معلقة من الخل.
- معلقتان بيكنج بودر.
- معلقة فانيليا.
- نصف كوب كاكاو خام.
كيفية عمل الكيك بسهولة على البوتجاز
لتجهيز الكيك والحصول على نتيجة جيدة يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب:-
- يتم نخل الدقيق جيدًا اكثر من مرة لضمان ان تكون الكيك هش وخفيف, ويضاف معها الكاكاو الخام والبيكنج بودر ورشة ملح.
- في إناء عميق يتم وضع البيض مع السكر وباستخدام مضرب كهربائي يتم الخفق حت يتحول لون الخليط الي اللون الابيض ويصبح قوام الخليط خفيف, ويضاف الفانيليا ومعلقة الخل ووظيفتها الحفاظ على لون الكيك الابيض الجميل والتخلص من رائحة البيض.
- يوضع عصير البرتقال ويجب الحرص ان يكون عصير البرتقال والبيض في نفس درجة حرارة الغرفة.
- يوضع كوب الزيت على الخليط وتقلب كل المكونات السائلة معا حتى تتجانس.
- يوضع خليط المواد الجافة وتقلب المكونات برفق في اتجاة واحد حتى تمتزج تمامًا.
- يتم تبطين الصينية بكمية من الدقيق والزبدة لضمان عدم التصاق الكيك بها.
- يتم صب الخليط في الصينية وتوضع الصينية في اناء به كمية من الماء المغلي ويجب ان تكون كمية الماء اقل من الصينية وتغطي الصينية بورق الومنيوم وتوضع على البوتجاز لمدة ساعة الا ربع حتى تنضج.
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