اوعي تشتري الجاهز تاتي.. طريقة عمل الاندومي في البيت بأطعمة مختلفة بنفس الطعم بتاع الجاهز

إذا كان أطفالك من عشاق الاندومي فعليكي التوقف عن شرائها لهم، واستبدالها بـ إندومي محضرة في المنزل، حتى تحافظي على صحتهم وتقدمي لهم نفس الوقت ما يفضلون تناوله في أي وقت، حيث يمكن تحضير الاندومي بأكثر من نكهة بخطوات بسيطة في المنزل.

طريقة عمل الاندومي بنكهة الدجاج

المكونات

200 جرام من المكرونة الإسباجيتي.

250 ملل من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة،

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة كبيرة من الكركم.

مكعب واحد من مكعبات مرقة الدجاج.

طريقة التحضير

نرفع 200 ملل من الماء على النار ونضيف لهم الملح والكركم وملعقة كبيرة من الزيت.

عندما يغلي الماء نضيف المكرونة ونتركها حتى تنضج.

نرفع المكرونه من الماء المغلي ونضعها في قدر اخر ونضيف لها بقية التوابل ونخلط جيداً.

نضيف بقية الماء إلى المكرونة ونرفع القدر على النار ونتركه حتى يغلي ثم نرفع القدر ونقدم الإندومي.

طريقة عمل الاندومي بنكهة الخضار

المكونات

200 جرام من المكرونة الإسباجيتي.

200 ملل من الماء.

بصلة متوسطة مقطعة إلى مكعبات.

حبة من البطاطس المقطعة إلى مكعبات.

حبة من الجزر المقطعة إلى مكعبات.

ربع كوب من البازلاء.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

في قدر كبير على النار نسخن الزيت.

نضيف البصل ونقلبه حتى يكتسب اللون الذهبي.

نضيف الخضروات بالتدريج مع التقليب المستمر.

نضيف الملح والفلفل والبابريكا ونقلب جيداً.

نضيف الماء المغلي ثم نضيف المكرونة.

نضيف الماء المغلي ثم نضيف المكرونة. نغطي القدر ونتركه على نار متوسطة لمدة عشر دقائق ثم نقدمه.

نصائح يجب اتباعها قبل تناول الاندومي