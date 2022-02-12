لو عندك كوب سكر أعملي كمية كبيرة من غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط بطعم لذيذ جدا زي المحلات

غزل البنات من الحلويات التي دائما ما تذكرنا بالطفولة وهي من الحلويات التي يحبها جميع الاطفال ويقبلون على تناولها بكميات كبيرة, ويرجع أصل صنع حلوي غزل البنات الي بلاد الشام وانتشرت منها الي باقي دول العالم, ويظن الكثير أن طريقة تحضير حلوي غزل البنات تحتاج فقط الي الجهاز المخصص لتحضيرها, ولكن يمكن تحضير غزل البنات في البيت بسهولة دون الحاجة الي استخدام الماكينة الخاصة بها, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تحضير غزل البنات بكمية كبيرة باستخدام كوب سكر واحد فقط.

كيفية تحضير كمية كبيرة من غزل البنات بكوب واحد من السكر

غزل البنات من الحلويات الخفيفة واللذيذة والتي دائمًا ما يطلبها الأطفال, ويبحث الأمهات دائمًا عن طريقة لتحضير غزل البنات في البيت لضمان الجودة والنظافة حفاظًا على الصحة ويمكن تحضيرها في البيت كالتالي:-

يوضع كوب من السكر على نار هادئة في طاسة مصنوعة من مادة غير قابلة للالتصاق وبعد ذلك يترك السكر حتى يذوب تمامًا, ويمكن قبل وضع السكر على النار طحنة حتى يصبح من السهل إذابته على النار.

يضاف على السكر اللون المفضل احمر او ازرق او اي لون من ألوان الطعام الصحية, ويقلب جيدًا. ومن المفضل استخدام الالوان السائلة بدلًا من استخدام الالوان البودر.

يضاف عليهم معلقة من الفانيليا وتقلب كل منهم معًا ويرفع الخليط من على النار.

باستخدام معلقة خشب نبدأ في تقليب الخليط بحركات دائرية سريعة حتي تتكون خطوط السكر الرفيعة ويتم استخدام الاصابع الخشبية في تقديمها.

ما هي أضرار تناول كميات كبيرة من غزل البنات

غزل البنات من الحلويات اللذيذة ولكن لها اضرار في حال تناولها بكمية كبيرة, وتتمثل اضراره في الآتي:-