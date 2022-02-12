نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأحلي طعم .. البوريك التركي باللحم المفروم والجبن الهش المقرمش احلى اكله هتقدميها لعائلتك في المقال التالي
وصفة البوريك التركي باللحم المفروم يبحث عنها ربات البيوت على الإنترنت وذلك بعد انتشار المسلسلات التركية في كل البيوت المصرية ونظرًا لشهرة البوريك التركي باللحم المفروض في تركيا وتناوله بشكل دائم رغبت الأمهات في معرفة الوصفة لعملها لأبنائها ولزوجها وفي المناسبات ويعد البوريك التركي من أفضل الأطعمة بالإضافة إلى طعمه اللذيذ كما أنه سهل الصنع وبطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وسنوضح الطريقة في مقالنا اليوم عبر موقع “ثقفني” الالكتروني.
بأحلي طعم .. البوريك التركي باللحم المفروم والجبن الهش
مكونات طريقة عمل البوريك التركي باللحم المفروم هي:-
- كوب من الحليب الطازج.
- 1\2 كيلو من اللحمة المفرومة.
- نصف كيلو من الجلاش.
- 1\4 كوب من الزيت.
- بيضتان.
- ملعقتين من الدقيق الأبيض.
- 2 ملعقة من الزبدة المذابة.
- رشة قرفة، ملح وفلفل وجوزة الطيب.
طريقة عمل البوريك التركي باللحمة المفروفة في المنزل
يمكنك عمل البوريك التركي باللحمة المفرومة في المنزل باستخدام المكونات السابقة باتباع الخطوات التالية:-
- احضار وعاء كبير مناسب لخلط المكونات.
- وضع الحليب والزيت والبيض والزبدة السائلة ورشة ملح وفلفل والدقيق مع بعضهم في الوعاء وتقليبهم جيدًا.
- ثم قومي بأخذ 4 ورقات فقط من الجلاش لعمل الرول وقومي باستخدام الفرشاة بدهن كل ورقة ببعض من خليط المكونات السابق.
- خذي بعض من اللحم المفروم مناسب لكل قطعة وقومي بفرده على القطعة وبعد ذلك قومي بلفها بطريقة الرول واضغطي عليها مع اللف.
- ثم احضري صينية مناسبة وقومي بوضع رول اللحم بالجلاش عليها وقومي بتكرار الطريقة مع قطع الجلاش الأخرى حتى تنتهي الكمية التي تريدين طبخها.
- وضع الصينية مغطاه داخل الثلاثة لمدة 120 دقيقة حتى ترتاح.
- ثم خرجيها من الثلاجة وضعيها داخل الفرن على درجة حرارة مناسبة حوالي 200 درجة حتى تنضج ويتحول لونها للون الذهبي الذي يظهر أمامكم في الصورة.
- اخرجي الصينية من الفرن وضعيها تهدأ قليلًا من السخونة وتحتفظ بدرجة الرطوبة الموجودة داخل المطبخ.
- ثم ضعي قطع البوريك في أطباق التقديم بجانب أي مقبلات أو قدميها كما هي
- وبذلك نكون وضحنا لكم طريقة عمل البوريك التركي باللحم المفروم في المنزل بأقل المكونات وأسهل الوصفات ونتمنى أن ينال إعجابكم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ