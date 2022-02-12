أسهل وصفة لعمل مخلل اللفت الأحمر في المنزل مثل أفخم محلات الطرشي

يوجد الكثير من أنواع المخللات المختلفة مثل الجزر والخيار والملفوف واللفت والقرنبيط ويعتبر مخلل اللفت من ألذ أنواع المخللات ويتميز بلونه ومذاقه المقرمش والرائع الذي لا يمكن مقاومته ويمكن تقديمه مع العديد من الأطباق المختلفة ومكوناته سهلة وبسيطة وسريع التحضير ويحتوي اللفت على قيم غذائية عالية ومفيدة للصحة ويبحث الكثير منكم عن طريقة تحضير مخلل اللفت في المنزل، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيره.

مكونات عمل مخلل اللفت في المنزل

واحد كيلو من اللفت

أربعة أكواب من الماء

واحدة حبة من الشوندر مسلوق ومقطع

أربعة ملاعق من الخل

ملعقتان صغيرتان من السكر

أربعة ملاعق من الملح

ملعقة من الملح الصخري

طريقة عمل المخلل اللفت في المنزل

نقوم بغسل اللفت جيدا بالماء حتى يزول منه التراب والأوساخ.

ثم نقوم بتقطيع الزوائد ونقسم حبة اللفت إلى قطع حسب الرغبة.

بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضع به قطع اللفت ونرش عليها حوالي ملعقة من الملح الصخري ثم نقوم بخلطهم حتى يتوزع الملح جيدا ونتركهم على جنب لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل اللفت من الملح جيدا ونصفيه بشكل جيد ثم نضعه في برطمان مع تقطيع وتوزيع قطع الشوندر حتى تأخذ اللون المطلوب.

نحضر وعاء ونضع به الماء والخل والملح والسكر ونخلطهم ونحركهم معا حتى تذوب المكونات تماما ثم نضعهم في البرطمان فوق قطع اللفت ونغلق البرطمانات بإحكام.

بعد ذلك نترك برطمانات اللفت لمدة أسبوعين حتى ينضج جيدا وبعدها يصبح جاهز للأكل ويقدم مع الأكلات.

فوائد مخلل اللفت