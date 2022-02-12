لذيذة وشهية عملتيها قبل كده تعرفي المكونات والطعم الشهي لكيكة البسبوسة بكل سهولة

كيكة البسبوسة من الحلويات الشهيرة التي يبحث عن طريقة عملها الكثير من الأمهات حتى تقوم بعملها لأبنائهن في المنزل، وهم يبحثن عنها حتى لا يقوموا بشرائها من المحلات ويرجع ذلك للحفاظ على صحتهم من أي تلوث والنظافة، وأيضا غلاء الأسعار التي يتسبب في تحميل الأسرة أعباء كثيرة، ولأن كيكة البسبوسة تعد من الحلويات الخفيفة والشهية وأيضا مغذية ومحببة لكلا من الكبار والصغار، وهي سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة والأن سوف نتعرف طريقة عمل كيكة البسبوسة.

كيكة البسبوسة

يوجد الكثير والعديد من أنواع البسبوسة، فهي نوع تم انتشاره لطعمه اللذيذ الشهي فهي وصفة من أنواع الحلويات التي نجد بها طعم البسبوسة الشهية وكذلك طعم الكيك المحبب لكل الأعمار فهيا نتعرف على المكونات.

عدد أربع بيضات حجم كبير.

2 باكو فانيليا.

نصف كوب من السكر.

كوب من دقيق السميد.

1 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من السمن.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من خل الطعام.

2 كوب من الزبادي.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة