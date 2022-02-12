طريقة عمل الكنافة بالشوكولاته المذابة، الكنافة من الحلويات الشرقية المعروفة والمنتشرة منذ القدم وتقدم في جميع المناسبات والاحتفالات والأعياد ويوجد الكنافة بالقشطة وهناك الكنافة بالمكسرات وغيرها وتكثر وجودها في شهر رمضان الكريم حيث تكاد لا تخلو مائدة الإفطار من وجودها وتحظي بقبول ومحبة كبير من الكبار والصغار كما يمكن تحضيرها بطرق متعددة وفي هذا المقال سنقدم لكم وصفة جديدة وبها شئ من التغيير في طريقة تحضيرها وهي طريقة عمل الكنافة بالشوكولاته المذابة.

طريقة عمل الكنافة بالشوكولاته المذابة وصفة جديدة جربيها هتعجبك

من المعروف أن الكثير من الناس لا يستطيعون مقاومة لذة الشوكولاته ولها عشاق كثيرون من الأطفال والكبار وأصبحت تضاف بكثرة إلي عدد كبير من وصفات الحلويات لتضيف لها حلاوة المذاق وجمال الطعم وفي وصفتنا سنجمع نكهة الشوكولاته المذابة مع الكنافة وصفة لذيذة وستنال إعجاب الجميع.

المكونات

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة المذابة.

كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

عصرة ليمون.

( مكونات الشوكولاته المذابة)

خمس ملاعق من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من النشا.

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

اثنين ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب وربع من الحليب.

طريقة التحضير