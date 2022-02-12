“سر قرمشة بلح الشام”.. تعلمي بنفسك طريقة بلح الشام المقرمش في المنزل بطريقة رائعة وطعم خطير

بلح الشام من أنواع الحلويات اللذيذة والمميزة والتي يحبها الكثير من الناس، فهو مصدره بلاد الشام، وانتشر بشكل كبير في الكثير من البلاد وذلك بطعمه وشكله المميز، ولذلك يتم شرائه من المحلات ليستمتع به أولادنا كما أنه يعتبر من أهم الحلويات التي تساعد على منح الجسم الدفء والطاقة خاصتًا في أجواء البرد الشديد، والآن سوف نوفر على كل أم شراء بلح الشام ونعرض لكم خطوات تحضيره في المنزل بكل سهولة وبتكاليف أقل.

طريقة اعداد بلح الشام فى المنزل

لكل ام تريد إسعاد أطفالها بعمل اجمل واشهى الحلويات الرائعة اليكم خطوات تحضير بلح الشام وهي كالآتي:

مكونات عمل بلح الشام

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

٣ بيضات كبار الحجم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من البيكنج باودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الماء.

ملعقتين من النشا.

مكونات شربات بلح الشام

كوب من السكر.

نصف كوب من المياه.

ملعقتين من عصير الليمون.

رشة فانيليا صغيرة.

طريقة التحضير

في حلة صغيرة مناسبة، أضيفي بداخلها المياه واضيفي الزيت أيضًا.

ارفعي الحلة على النار، واتركي المياه بالزيت حتى تغلي جيدًا.

في وعاء آخر غويط أضيفي الدقيق بعد نخله، ثم أضيفي إليه البيكنج باودر، ورشة الملح.

اخلطي المكونات ثم قومي بإضافة المكونات الجافة الى المياه على النار، وقلبي بشكل سريع حتى الحصول على عجينة متماسكة طريقة وناعمة.

ارفعي الحلة من النار، واتركيها حتى تبرد.

يمكنك بعد ذلك إضافة البيض الى العجينة واحدة تلو الأخرى مع العجن المستمر بشكل كامل.

اتركي العجينة تهدأ عدة دقائق أحضري مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت.

ضعي كمية من العجين في قرطاس تزين الحلويات لعمل شكل بلح الشام.

ضعي الكمية المناسبة في الزيت وهو بارد.

ارفعي المقلاة على النار بعد ذلك واتركي بلح الشام حتى يتغير لونه ويصبح ذهبي اللون من كل الجوانب.

ارفعي بلح الشام بمصفاة الزيت واتركيه حتى يتخلص من الزيت تمامًا.

ضعي بلح في الشربات البارد، ثم صفيه مرة أخرى من الشربات ويتم تناوله باردًا بألف هنا.

طريقة تجهيز الشربات