طول عمرنا بنغسل الفراخ غلط.. الطريقة الصحية لغسل الدجاج قبل طهيه وازالة الروائح والزفرة نهائيا

موضوعنا اليوم هام جدًا حيث أنه يحذر من كارثة كبيرة قد تقع فيها بعض الأمهات وهو عن الطريقة الآمنة لغسل الدجاج قبل طهيه حيث أن غسله بالماء قد يزيد الأمر سوء، وتعد خطوة غسل وتنظيف الدجاج سواء كان الدجاج مجمد أم لا هي أهم خطوة في تحضير الدجاج حيث أنها أهم من خطوة طهيه على النار، وحذرت عدة تقارير الأمهات من غسل الدجاج بالماء أولًا قبل طهيه حتى لا تقومي بنشر البكتيريا في أرجاء مطبخك وسنوضح لكم الطريقة الآمن لغسل الدجاج.

الطريقة الآمنة لغسل الدجاج قبل طهيه

أول خطوة تأتي في إذابة الجلد الزائد على الدجاج المذبوح حيث أنه يكمن فيه العديد من البكتيريا الضارة.

عند تنظيف الدجاجة يجب تنظيفها من الداخل ومن الخارج للتخلص من أي أوساح ومن الدماء المتبقية من عملية الذبح.

ثم استخدمي الخل الأبيض في تنظيف الدجاج من الخارج ومن الأحشاء أيضًا حيث أن الخل الأبيض من أكثر المواد التي تساعد في التنظيف.

ثم قومي بفرك الدجاجة باستخدام شرائح من الليمون الحامض والفلفل والملح الخشن ثم اغسليه جيدًا باستخدام الخل الأبيض.

بعد ذلك قومي بتسخين وعاء به بعض من الماء الذي يكفي لتغطية الدجاجة بالكامل

ثم قومي برش الملح في الوعاء وأضيفي الدجاجة إلى الماء الساخن لمدة ساعة كاملة.

يعمل الملح على إزالة أي أوساخ وبقع داكنة على الدجاجة ويساعد في تنظيفه جيدًا بشكل سريع.

مكونات أخرى تستخدم كوسائل وطرق لتنظيف الدجاج بصورة آمنة

يعد الدقيق من أشهر الطرق التي تستخدم في تنظيف الدجاج بشكل آمن.

بشكل آمن. حيث أنه يقوم بإزالة الدم المترسب بعد الذبح ورائحته السيئة وزفارته.

ثلاثة منتجات أيضًا يستخدموا في تنظيف الدجاج وهم الهيل والزيت والليمون فبعد إضافتهم للدجاج يمكنك الحصول على دجاج نظيف كليًا من كل البكتيريا ورائحة الزفارة.

الاخطاء الشائعة في طريقة تنظيف الدجاج