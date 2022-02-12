نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع كفتة رز في الدنيا اعمليها في الخلاط في 10 دقائق بدون مفرمة بمقادير مظبوطة 100% في المقال التالي
كفتة الأرز احد انواع الأكلات المصرية الشهيرة اللذيذة التي يحب العديد من الناس تناولها بكميات كبيرة وهي تحتوي على قطع من اللحم المفروم بعض المكونات الأخرى وبالطبع يتم استخدام الأرز مع هذه الكفتة حتى يعطيها طعم المميزة وهي من الأكلات اللذيذة التي يعشقها العديد من الناس ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكفتة ولكن دائما يتم إعداد كفتة الأرز داخل مفرمة خاصه لكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كفتة الأرز في المنزل باستخدام الخلاط الكهربائي وبعض المكونات الأخرى التي نحتاج إليها وسنة تحدث عن جميع المكونات المهمة أثناء إعداد كفتة الأرز.
مكونات طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط بدون مفرمة
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كفتة الأرز في المنزل باستخدام الخلاط الكهربائي وهذه المكونات هي:
- يتم استخدام 1\2 كيلو من اللحم المفروم يفضل استخدام لحم البقر لانه يتمسك بشكل جيد أثناء اعداده مع الأرز.
- 1\2 كيلو من الشعرية المطحونة.
- كوب من البقدونس المفروم والكزبرة المفرومة.
- 1\2 كوب من الأرز
- ثوم
- بصل
طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط بدون مفرمة
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد كفتة الأرز في الخلاط
- نضع 1\2 كوب من الأرز داخل الماء ونترك الأرز داخل الماء لمدة 1\2 يوم تقريبا بعد ذلك نضع الأرز والبصل والثوم وشعرية المطحونة واللحم المفروم داخل الخلاط الكهربائي ثم نضيف لها الكزبرة والبقدونس ونستمر في التحريك هذه المكونات معا.
- بعد ذلك نحصل على عجينة الكفتة المتمسك نبدأ في تشكيل هذه العجينة على هيئة اصابع كفتة بعد ذلك يتم قلي الكفتة بالطريقه المعتاده
- يجب الحرص على استخدام المقادير الدقيقة أثناء استخدام كفتة الرز وذلك حتى نحصل على قوام متجانس ومتماسك مع كل 1\2 كيلو من اللحم المفروم نضع 1\2 كوب من الأرز و حزمة من الشبت وحزمة من البقدونس وحزمة من الكزبرة المفرومة.
- وهذه الخضروات تكون مسؤولة عن اللون الأخضر الذي يظهر دائما في كفتة الرز اثناء اعدادها،
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