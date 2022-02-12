أصنعي بنفسك كفتة الحاتي على طريقة المحلات في المنزل

تعد الكفتة الحاتي من المشويات الشهية التى يتم تقديمها في المناسبات المختلفة والخاصة، وحيث تتميز كفتة الحاتي بمذاق اللذيذ الفريد التى لا يقاوم، بإضافة إلى أنه يتم تحضير الكفتة بطرق مختلفة ‏كالشوي في الشواية الكهربائية أو في الفرن أو في السياج خشبية أو حديدية على الفحم،‏ وكما تعد أيضاً الكفتة الحاتي من أفضل وأشهى المشويات التي يفضلها الجميع الكبار والصغار وحيث ‏يفضل تناول الكفتة الكثير من الأشخاص‏، بالإضافة إلى أن يشتهر في تحضيره الكفتة العديد من المطاعم ولكن معظم ربات البيوت ‏يتم إحضارها في البيت ولذلك لضمان جودة المكونات وكما تسعي أيضاً معظم السيدات لمعرفة كيفية عمل كفتة الحاتي في البيت زي المحلات، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية ومضمونة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كفتة الحاتي الشهية

المكونات:

كيلو جرام من اللحم المفروم .

ثلاث ثمرات من البصل المفروم وخالي من الماء .

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود .

نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

الحجم ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة .

كمية صغيرة من البقدونس المفروم .

طريقة التحضير :