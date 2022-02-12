بكوب واحد سحرى تذوب دهون الكرش والجسم كلة في 3 ايام .. افضل واقوى مشروب على الاطلاق

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عمر شويل - جدة بكوب واحد سحرى تذوب دهون الكرش والجسم كلة ، التخسيس والوصول إلى الوزن المثالي حلك كبير يرود الكثير من الرجال والنساء فالبعض في هذه الفترة يعانون من السمنة وزيادة الوزن لذلك يلجئون إلى اتباع حميات غذائية قاسية جداً ولا يكونوا قادرين على استكمالها ويتوقفون فجأة وتعود أوزانهم أكثر من السابق، ولكن يكون من الأفضل إذا تم الاعتماد على مشروب الكركم للتخسيس فهو من الأعشاب الطبيعية المفيدة جداً للصحة وتعطي نتائج فعالة جداً مضمونة.

بكوب واحد سحرى تذوب دهون الكرش والجسم كلة

يعد الكركم واحد من أشهر أنواع التوابل التي تستخدم لمنح الأطعمة نكهة مميزة جداً، ولكن لا يقتصر استعمال الكركم على تحضير الطعمة فقط بل أنه يستخدم في علاج الكثير من الأمراض بجانب أنه يساعد على خسارة الوزن سريعاً ويتم استعماله بأكثر من طريقة ومنها التالي:

مشروب الكركم والليمون:

مشروب الكركم من المشروبات المليئة بالفوائد الصحية والتي تساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في مناطق عديدة بالجسم ويجب أن يتم الالتزام به حتى يتم الوصول إلى الوزن المطلوب ويستخدم بطريقة سهلة وبسيطة تتلخص في الآتي:

المكونات:

2/1 ليمونة.

1 ملعقة عسل.

1 كوب ماء.

طريقة التحضير:

في كوب من الماء الدافئ ضعي عصير نصف ليمونة.

وبعدها يضاف ملعقة من مسحوق الكركم وقلبي المكونات مع بعضها.

ويمكن أن يتم تحليته بالعسل وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

يكون من الأفضل إذا تم شرب المزيج مرتين في اليوم على الريق قبل الفطور لمدة أسبوع كامل.

مشروب الكركم والزنجبيل

أكدت عدة دراسات أن الكركم من المواد الطبيعية التي تحتوي على عناصر تعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من دهون البطن أو الكرش كما يطلق عليه البعض ويتم تحضيره كما يلي:

المكونات:

1 ملعقة زنجبيل مطحون.

1 ملعقة كركم مطحون.

3 كوب ماء.

طريقة التحضير: