طريقة تحضير شوكولاتة البندق الرائعة في المنزل سهلة وسريعة

تعتبر الشوكولاتة من الأشياء التي لا تقاوم بالنسبة للكبار والصغار فلا يرتبط عشق الشوكولاتة للأطفال فقط كما يعتقد بأن لها محبين من جميع دول العالم خاصةً أن الشوكولاتة من الأشياء المتطورة بشكل كبير ويتم الإبداع في طرق تحضيرها ومن المعروف أن الشوكولاتة تعتبر ذات ثمن باهظ في جميع الأماكن ويوجد أنواع مختلفة قليلة التداول من أمثلة الشوكولاتة بالمكسرات والشوكولاتة ذات النكهات العالية التي لا تتوافر بسهولة في المحلات وكذلك في الكافيهات وغيرهم ومن أنواع الشوكولاتة التي يقبل عليها الجميع هي شوكولاتة البندق التي تعتبر مميزة من حيث المذاق دون عن الأصناف الأخرى وتتميز بسعرها المرتفع وقد أدي ذلك إلى تجربة تحضيرها في المنزل لذلك نقدم لكم الطريقة عبر السطور التالية.

طريقة تحضير الشوكولاتة بالبندق

مكونات تحضير الشوكولاتة بالبندق:

كوب إلا ربع من الشوكولاتة الخام السوداء.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو البودرة.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

مقدار كوب ونصف من البندق كما هو.

طريقة التحضير:

اولاً نقوم بتحضير صينية متوسطة الحجم وفرد بها ورقة زبدة ثم إضافة فيها مكون البندق ووضع الصينية فى الفرن حتى يتم تحميص البندق على درجة حرارة 175 درجة مئوية. بعد تحميص البندق يتم تحضير مفرمة الطعام وإضافة فيها البندق ثم تشغيلها حتى يتم فرم البندق ويصبح مطحون مثل البودرة ونستمر بالتشغيل حتى يصبح ناعماً. إذا كان متوفر لديك الميكرويف يتم تزويد الشوكولاتة فيه حتي تصبح سائلة جداً لمدة دقيقتين، وفي حالة عدم امتلاك الميكرويف يتم عمل حمام ماء دافئ من الشوكولاتة حتى تذوب وتصبح سائلة. إضافة مسحوق البندق البودرة والكاكاو إلى الشوكولاتة المذابة مع التقليب المستمر وإضافة باقي المكونات من مكون العسل والزبدة السائلة بحيث تتماسك المكونات. في حالة عدم الحصول على المذاق الحلو المرغوب والشعور بأن الشوكولاتة في حاجه إلى السكر يمكنك إضافة القليل ملعقتين من العسل.

استخدامات شوكولاتة البندق:

يمكنك استخدام شوكولاتة البندق في الكثير من الأشياء مثل تناولها خاصةً أن جميع مكوناتها طبيعية لا تؤثر، ويمكنك استخدامها في تزيين الكيك والحلويات وغيرهم لإعطاء المذاق الرائع.