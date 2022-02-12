سرية ومش هتلاقيها عند العطار.. السبع بهارات الاصلية الشهيرة هتخلى اكلك بطعم وريحة روعة

سرية ومش هتلاقيها عند العطار.. السبع بهارات الاصلية ، تحتاج معظم الأطباق إلى استعمال البهارات والتوابل التي تعطي للأطباق نكهة مميزة ومختلفة ومن أهمها السبع بهارات وهي مكونة من 7 أنواع من التوابل المختلفة من دولة إلى أخرى، ويتم استعمالها عند تحضير الكثير من الأطعمة، مما يجعل أغلب السيدات المحبين إلى تحضير الأطباق المميزة البحث عن الطريقة المناسبة لعمل السبع بهارات في البيت بدلاً من القيام بشرائها من المحلات التي تكلف الكثير من المال، ومعاً نستعرض إليكم أفضل طرق عمل السبع بهارات.

سرية ومش هتلاقيها عند العطار.. السبع بهارات الاصلية

تحتاج عملية تحضير السبع بهارات في البيت إلى توفير بعض من المكونات التي تكون عبارة عن مجموعة من التوابل التي تتضمن التالي:

عمل السبع بهارات على الطريقة السوية

يمكن اتباع وإحضار الآتي لعمل السبع توابل بالطريقة السورية وهي:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

2 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الفلفل الحلو.

1 ملعقة صغيرة مسحوق القرنفل.

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق متوسط الحجم يتم وضع كافة البهارات.

قلبيها جيداً حتي تختلط مع بعضها بشكل جيد.

توضع بعد ذلك البهارات في برطمان محكم الغلق ويوضع بمكان جاف وبارد.

عمل السبع بهارات على الطريقة العراقية

يتم تحضير خلطة السبع بهارات بعد اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.

1 ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

1 ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

طريقة التحضير:

في وعاء يتم وضع جميع أنواع البهارات السابقة وقلبيها مع بعضها.

عليك إحضار برطمان نظيف يوضع به السبع بهارات ويتم غلقه بإحكام.

ويترك في مكان بارد ومظلم لوقت الاستخدام.

طريقة عمل كفتة اللحم المشوية بالسبع بهارات

تعد كفتة اللحم من أشهى الأطباق الذي يتم تحضيرها باستعمال السبع بهارات كما يلي:

المكونات:

2/1 كيلو لحم مفروم.

1 حببة بصل متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

2/1 ملعقة صغيرة سبع بهارات.

1 ملعقة زيت.

طريقة التحضير: