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عمر شويل - جدة أفضل الطرق لتحضير شرائح ستيك اللحم في المنزل وبمكونات اقتصادية وطعم لذيذ - ثقفني
يعتبر ستيك اللحم من الأكلات الصحية، والتي ينصح بها الكثير من الأطباء، كما أنه من الوجبات السريعة في التحضير والخفيفة على المعدة، ويتميز بطعمه الشهي واللذيذ، وأنه يناسب أصحاب الحمية الغذائية، لاحتوائه على البروتين وعلى الدهون الصحية التي يحتاج إليها الجسم، والقليل من السعرات الحرارية، ويتم تحضيره بأكثر من طريقة، فنقدم لك سيدتي طريقة عمل ستيك اللحم.
طريقة عمل ستيك اللحم
ستيك اللحم وجبة سهلة وسريعة ومغذية، تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وكما أنه من الأطباق الرئيسية في العزائم والمناسبات.
مكونات ستيك اللحم:
- 4 قطع ستيك لحمة.
- 1 حبة من البصل المفروم.
- 2 فص ثوم مفروم.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود حصى.
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- 2 ملعقة صغيرة من الزعتر.
- رشة من الملح.
- 1 كوب من كريمة الطهي.
- 1 ملعقة كبيرة من الخردل.
- 2 ملعقة كبيرة من الروزماري.
- 1 ملعقة صغيرة من الزيت النباتي للشوي.
- 1 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- 1 ملعقة كبيرة من خردل الديجون.
- 1 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- 1 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.
- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- 1 ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.
طريقة التحضير:
- احضري وعاء وضعي به قطع ستيك اللحم وضيفي إليه زيت الزيتون وخردل الديجون والزعتر والملح والفلفل الأسود وباقي التوابل وقومي بمزج المكونات مع بعضها وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة أو أكثر.
- احضري مقلاة وضعي به الزيت النباتي ثم قومي بوضع قطع ستيك اللحم للشوي لمدة عشر دقائق ثم اقلبيها على الوجه الآخر لمدة عشر دقائق أخرى.
- قومي بتحضير الصوص الخاص بستيك اللحم احضري مقلاة أخرى وضعي الزبدة حتى تسخن ثم ضيفي البصل المفروم وقلبيه إلى أن يذبل.
- ضيفي كريمة الطهي مع حبات الفلفل الأسود الحصى مع الثوم المفروم وخردل الديجون وقلبي المكونات مع بعضها البعض.
- احضري الورق الحراري أو الألومنيوم وضعي بداخلها قطع اللحم الاستيك وادخليها الفرن لمدة عشر دقائق.
- يقدم ستيك اللحم بجانب الصوص وبالهنا والشفا.
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