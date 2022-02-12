سر مراكز التجميل.. دهنة واحدة منه قنبلة في التبييض وشد البشرة الجسم والتخلص من التصبغات نهائيا

نقدم لكم اليوم كيفية استخدام وطريقة تحضير وصفة كريم النشا لتفتيح البشرة، حيث أن البشرة يوميًا تتعرض لكل أنواع المؤثرات الطبيعية سواء من الجو والعوامل الجوية أو مستحضرات التجميل التي تتسبب في اسمرارها أو أي عوامل أخرى تؤدي إلى تغيير لون البشرة عن لونها النقي والطبيعي، وتبحث كل فتاة عن حصولها على بشرة خالية من أي عيوب ولكن بالخلطات الطبيعية بدلًا من استخدام مستحضرات التجميل سريعة الزوال والتي تؤدي بإلحاق ضرر بليغ بها.

طريقة عمل واستخدام كريم النشا لتفتيح البشرة

1. الزبادي والنشا لتفتيح البشرة

المكونات:-

ملعقة نشا ذرة كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

نصف كوب من عصير الليمون.

خطوات التحضير:-

جهزي المكونات الثلاثة ثم ضعيهم بداخل وعاء عميق قليلًا وقلبيهم حتى يصبح الخليط خالي من أي تكتلات.

اغسلي بشرتك ثم ضعي الخليط عليها واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف من على البشرة.

افركي الخليط من على بشرتك ثم اغسليها جيدًا وجففيها ثم ابدئي في ترطيبها بكريم مرطب مناسب.

اتبعي هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا حتى تحصلي على أفضل النتائج.

2. البطاطس والنشا لتفتيح البشرة

المكونات:-

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

بطاطس متوسطة الحجم.

خطوات التحضير:-

امزجي المكونات كلها جيدًا واغسلي بشرتك أولًا ثم ابدئي في وضع ودهن الخليط بها ودلكيها بحركات دائرية.

اتركي المزيج على البشرة لمدة ثلاثين دقيقة وبعد أن يجف قومي بغسل بشرتك بالماء الدافئ.

بعد ذلك رطبي بشرتك بماء الورد حتى يعطيها نضارة وإشراق.

النسبة للبشرة الدهنية فمن الأفضل استخدام قطرتين من عصير الليمون مع المزيج السابق.

اتبعي هذه الطريقة أربع مرات أسبوعيًا أو بحسب درجة لونك واللون الذي تريدين الوصول إليه.

3. النشا وماء الورد لتفتيح البشرة

المكونات:-

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان من ماء الورد.

خطوات التحضير:-