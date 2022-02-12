اصنعي بنفسك كريم مرطب طبيعي لترطيب الجسم والحماية من جفاف الشتاء

يعتبر فصل الشتاء من الفصول القاسية الباردة التي يتحول فيها الجسم إلى الجفاف الكامل والقشرة المزعجة التي تعتبر بفعل المناخ السائد وفي الواقع تستخدم السيدات والفتيات الكثير من المرطبات العلاجية والتجميلية لتحسين حالة البشرة والجسم وتحرص على الترطيب اليومي حيث تعمل كثرة الجفاف وإهمال الترطيب إلى اسمرار البشرة لذلك العناية لترطيب الجسم من الأمور الضرورية ولا شك أن هناك الكثير من المنتجات الفعالة الطبية التي تساعد على تحسين حالة الجلد بشكل عام، ولكن معظم منتجات العناية بالبشرة والجسم باهظة الثمن لذلك نقدم لكم منتج طبيعي من صنع يديك يمكنك استخدامه في جميع الأوقات لترطيب البشرة وجعلها حيويه ناعمة ويتم تحضيره في المنزل ويناسب جميع أنواع البشرة ويمكنك متابعة خطوات التحضير عبر هذا المقال.

طريقة تحضير كريم مرطب في المنزل

مكونات التحضير:

ملعقتين كبيرتين من الشوفان.

ملعقتين صغيرتين من الشمر.

ملعقتين من العسل الأبيض.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى يتم تحضير الشوفان وطحنه باستخدام مفرمة التوابل ونتركه جانباً حتى نقوم بتجهيز بذور الشمر. نقوم بتحضير ما يقارب من كوب إلا ربع من الماء المغلي جيداً ثم يوضع في بذور الشمر حتى يتم نقعها ونتركها قرابة العشر دقائق. نقوم بأخذ ملعقة أو ملعقتين من منقوع بذور الشمر بحيث يكون بارد بعد مرور العشر دقائق ووضعها على مسحوق الشوفان المطحون. قبل خلط مسحوق الشوفان البودرة مع منقوع بذور الشمر يتم وضع العسل الأبيض باستخدام ملعقة خشبية صغيرة حتى لا يتأكسد العسل ويتم تقليب كافة المكونات بحيث يصبح الخليط مثل الكريم. غسل البشره بعمق وتنظيفها من البذور والقشور أولاً ثم تجفف البشرة باستخدام المناديل القطنية ثم يتم وضع كريم المرطب الذي تم تحضيره على البشرة والجسم بعناية. يتم وضع الكريم المرطب على البشرة لمدة نصف ساعه بحيث لا تقل عن نصف ساعه، وبعد مرور الوقت يتم غسل البشرة بالماء العادي. يتم وضع واستخدام كريم المرطب الطبيعي أربع مرات أسبوعياً للحصول على الترطيب القوي والفعال.

ملحوظة:

تعتبر منطقة ما حول العين حساسة لذلك لا يفضل وضع هذا الكريم عليها واستخدام كريمات خاصه بتلك المنطقة فقط.