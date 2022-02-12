اسهل طريقة لتحضير المعمول بحشوة العجوة في 10 دقائق بعجينة ناعمة تذوب مثل الجاهز

المعمول بحشو العجوة من أكثر الوصفات التي تتميز بطعم مختلف ومذاق خاص وهذا لأنه يتم تحضيره بطريقة خاصة لهذا نقوم بشرائه من الخارج دايما لان هناك العديد من الأمهات الذين يعتقدون أنه من المستحيل ان يتم تحضيره من المنزل، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير المعمول بحشو العجوة بمكوناتها المضبوطة، ستحصلين بهذه الطريقة أحلي واطعم معمول يمكنك أن تتذوقيه بعد الان لن تقومي بشرائه من الخارج.

مقادير المعمول بحشو العجوة

ليست مكلفة على الاطلاق مكونات المعمول كما نعتقد بل هي بسيطة جدا ومن الموكد ان معظمها متوفر في منزلك، المكونات هي:

كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوب من السميد الناعم.

نصف كيلو من السمن.

نصف كوب سكر البودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ماء دافئ.

الحشو

ربع كيلو من العجوة.

3 معالق من السمن البلدي.

5 معالق من الحليب.

مكسرات مجروشة.

طريقة عمل المعمول بحشو العجوة

حرصنا على تقديم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير المعمول من المنزل وهي: