مشروب الكركم السحرى الناسف للتخسيس وحرق دهون الكرش والارداف وفقدان 10 كيلو فى الأسبوع بدون ريجيم ولا رياضة

مشروب الكركم السحرى الناسف للتخسيس ، يعتبر مشروب الكركم للتخسيس من أقوى المشروبات الطبيعية المجربة لخسارة الوزن حيث أنها تعطي نتائج سريعة جداً في أقل وقت، كما أن الكثير من الفتيات التي تعاني من زيادة الوزن تبحث عن طرق تساعدها في خسارة وزنها دون أن تترك أي آثار جانبية تصيب الجسم بالأمراض، فالاعتماد على الأدوية يمكنه أن يتر آثار جانبية على الصحة مما يمنع البعض من استخدامها واعتمادهم على المشروبات الطبيعية والأنظمة الغذائية الصحية وممارسة التمارين الرياضية اليومية.

مشروب الكركم السحرى الناسف للتخسيس

في بعض الدول الأخرى يعرف الكركم باسم الزعفران وبالتحديد في الهند وهو من النباتات الاستوائية وينتمي إلى فصيلة الزنجبيل ويميل إلى اللون الأصفر ويحتوي على الكثير من الفوائد ويسمكن أن يستخدم بأكثر من طريقة مختلفة ومزجه مع مكونات أخرى، ومن أفضل طرق استخدام الكركم للتخسيس الآتي:

مشروب الكركم والزنجبيل للتخسيس

يعد واحد من المشروبات الطبيعية المفيدة جداً للصحة ويجب مع استخدامها اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ويستخدم كما يلي:

المكونات:

1 ملعقة كركم.

1 ملعقة زنجبيل.

4/1 ملعقة عسل.

4/1 ملعقة قشر ليمون مبشور.

1 كوب ماء ساخن.

طريقة التحضير:

في كوب الماء يتم خلط المكونات مع بعضها فيما عدا العسل وانتظري لبضعة دقائق.

ثم يتم تصفيه المكونات ويضاف إلى الماء العسل وقلبي المكونات جيداً.

يتم تناول مشروب الكركم والزنجبيل 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بنصف ساعة.

مشروب الكركم والقرفة والفلفل الحار

الفلفل الحار من المكونات الطبيعية التي تكون مصدر مهم جداً لفيتامين ب، سي إ، بجانب الكالسيوم والبوتاسيوم والألياف الطبيعية، وعندما يتم خلطه مع الكركم يعطي نتائج فعالة وتساعد على خسارة الوزن ويستخدم كما يلي:

المكونات:

2 قطعة الكركم.

2 قطعة زنجبيل.

1 ملعقة كبيرة فلفل حار.

2 حبة ليمون.

2 لتر ماء.

1 ملعقة عسل.

طريقة التحضير: