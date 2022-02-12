حضري الحواوشي الاسكندراني بوش البيتزا بعجينه قطنية بطريقة سهلة وسريعة

الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا من أكثر الوجبات السريعة التي ظهرت حديثاً في المطاعم والمحلات واستطاعت أن تنال على اعجاب الجميع، فهي تعد من الخلطات الجديدة التي تجمع بين البيتزا و الحوارشي كما أنها من الأكلات المغذية المشبعة جدًا، يمكنك إضافة المكونات المفضلة لديك من الجبن والخضروات وغيرها، ولهذا سنقدم لكم أسرار تحضير الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا بكل اسراره بطريقة المطاعم و معرفة تتبيلة الحشوة الاسكندراني.

مقادير الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا

سنقدم لكم كافة المكونات التي نحتاجها في تحضير الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا وسنبدأ بمكونات العجينة وهي:

نصف كيلو من الدقيق.

معلقه كبيره من الخميره.

2 ملعقة من اللبن البودر.

ملعقة كبيرة من السكر

ربع كوب من الزيت.

رشة من الملح.

ماء دافئ للعجن.

مكونات الحشوة

نص كيلو من اللحمة المفرومة

بصله مفرومه ناعم.

حبة من الفلفل الأخضر المفروم.

حبة من الفلفل الحار (حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة قرفة

نصف ملعقة من الكزبرة.

مكونات البيتزا

فلفل أخضر شرائح

بسطرمة.

زيتون مخلي.

جبنة موتزاريلا.

جبنة شيدر مبشورة.

ملعقة كبيرة من الصلصة الجاهزة.

كاتشب.

طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا

ستحصلين على ألذ حواوشي من المنزل بخطوات بسيطة وهي: