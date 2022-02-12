الارشيف / صحة

حضري الحواوشي الاسكندراني بوش البيتزا بعجينه قطنية بطريقة سهلة وسريعة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري الحواوشي الاسكندراني بوش البيتزا بعجينه قطنية بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حضري الحواوشي الاسكندراني بوش البيتزا بعجينه قطنية بطريقة سهلة وسريعة - ثقفني

الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا من أكثر الوجبات السريعة التي ظهرت حديثاً في المطاعم والمحلات واستطاعت أن تنال على اعجاب الجميع، فهي تعد من الخلطات الجديدة التي تجمع بين البيتزا و الحوارشي كما أنها من الأكلات المغذية المشبعة جدًا، يمكنك إضافة المكونات المفضلة لديك من الجبن والخضروات وغيرها، ولهذا سنقدم لكم أسرار تحضير الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا بكل اسراره بطريقة المطاعم و معرفة تتبيلة الحشوة الاسكندراني.

مقادير الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا

سنقدم لكم كافة المكونات التي نحتاجها في تحضير الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا وسنبدأ بمكونات العجينة وهي:

  • نصف كيلو من الدقيق.
  • معلقه كبيره من الخميره.
  • 2 ملعقة من اللبن البودر.
  • ملعقة كبيرة من السكر
  • ربع كوب من الزيت.
  • رشة من الملح.
  • ماء دافئ للعجن.
مكونات الحشوة
  • نص كيلو من اللحمة المفرومة
  • بصله مفرومه ناعم.
  • حبة من الفلفل الأخضر المفروم.
  • حبة من الفلفل الحار (حسب الرغبة).
  • ملعقة صغيرة من الملح
  • نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
  • رشة قرفة
  • نصف ملعقة من الكزبرة.
مكونات البيتزا
  • فلفل أخضر شرائح
  • بسطرمة.
  • زيتون مخلي.
  • جبنة موتزاريلا.
  • جبنة شيدر مبشورة.
  • ملعقة كبيرة من الصلصة الجاهزة.
  • كاتشب.

طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا 

ستحصلين على ألذ حواوشي من المنزل بخطوات بسيطة وهي:

  • أولاً نقوم بتحضير العجينة نضع في وعاء كبير الدقيق و الخميرة والسكر والملح اللبن البودر ونخلطهم.
  • بعد ذلك نضيف الزيت ثم بالتدريج نضيف الماء مع العجن حتى تحصلين على عجينة طرية، تترك العجينة تتخمر لمدة ساعة.
  • ثم بعد ذلك نقوم بتحضير الحشوة نضع اللحمة المفرومة في وعاء نضيف البصلة ونقوم بخلطها مع اللحمه ثم نضيف الفلفل الأخضر و الفلفل الحار مع التقليب.
  • نضيف الآن ملعقة البهارات و الملح والفلفل الأسود والكزبرة.
  • نقلب اللحمة المفرومة جيداً حتى تمترجا.
  • بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.
  • نفرد كل كرة على حدة ثم نضيف جزء من حشو اللحم.
  • احرصي على عدم وصول الحشوة على الأطراف
  • ثم نقوم بعد ذلك بوضع بطبقة أخرى من العجينة ونقوم بقفلها بالضغط على الأطراف.
  • بعد ذلك نقوم بعمل ثقوب في رغيف الحواوشي لكي لا يرتفع أثناء النضج.
  • نوزع القليل من الصلصة على وجه العجينة ونوزع عليها البسطرمة و الفلفل والزيتون والجبنة الشيدر و موتزاريلا.
  • يمكنك إضافة المكونات المتوفرة لديك على الوجه.
  • بعد ذلك نقوم بوضع رغيف الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا على صينية الخبز ويترك حتى يختمر لمدة ربع ساعة.
  • تدخل الصينية في الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة لمدة ربع ساعة حتى يتحمر الرغيف من الأسفل.
  • نشعل الشواية لكي تسيح الجبن.
  • ثم يخرج من الفرن ويقدم للطعام بالصحة والهنا.

الوسوم

error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا