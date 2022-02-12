ملعقتي السرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس، من أشهر الوصفات التي من الممكن أن يتم عملها ولكن لا بد وأن تتم بشكل صحي ومن دون أن نستعمل أي نوع من أنواع الزيوت المهدرجة والتي نستخدمها بكمية غزيرة لقلي البطاطس بالطريقة العادية، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة الصحية والأكثر سهولة لعمل طبق من البطاطس المقلية الشهية ولكن بطريقة ومكونات صحية وهذا ما سنتعرف عليه من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة حيث نقوم بعرض أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل أفضل وصفة من البطاطس المقلية سهلة التحضير والتي يسهل عملها من خلال الخطوات القادمة.

مكونات قلي البطاطس بدون زيوت

من بين أسهل الوصفات التي من الممكن أن يتم عملها بكل سهولة هي وصفة البطاطس المقلية والتي يتم تقديمها وعملها بشكل صحي، ومن خلال الآتي نوضح المقدار الذي يكسب البطاطس أفضل طعم مميز حيث تعتبر الوصفة من البطاطس المقرمشة من أكثر الوصفات التي يحبها الأطفال والكبار، وفيما يأتي نوضح أهم المكونات، بالإمكان عمل الوصفة من البطاطس المقلية بطريقة بسيطة وبالاعتماد على توفر المقادير الآتية:

أصابع البطاطس وبكمية مناسبة.

القليل من التوابل المشكلة.

رشة من جوزة الطيب.

رشة من الشطة.

القليل من الزعتر المجفف.

ملعقة من زيت الزيتون.

القليل من النشا.

ربع كوب من الدقيق.

القليل من البقسماط.

رشة من البابريكا.

ملح وفلفل.

طريقة قلي البطاطس بدون زيوت

من السهل أن يتم الاعتماد على تلك الخلطة المميزة من المكونات ويتم الخلط لكل المقادير المسحوقة للحصول على أفضل خليط مميز

من الممكن أن يتم تغليف أصابع البطاطس به لحصول عليها مبطنة بالكامل ويكون من السهل بعدها وضع البطاطس في الصاج الملائم.

ولا بد من أن يتم تسخين الفرن بشكل جيد قبل التسوية، ويتم إدخال صاج البطاطس بالرف الأوسط وتحت الشواية.

وتتم التسوية تكون خلال عشرين دقيقة بعدها تكون كل كمية البطاطس قد تم قليها في منتهى السهولة وبطريقة صحية من دون غمرها في الكمية من الزيت الغزير وستصبح مقرمشة.

حيث أن البطاطس المقلية المقرمشة يمكن إعدادها بكل سهولة بدون زيوت حيث أن البطاطس من أكثر الأكلات المحببه لدي الأطفال ويمكن إضافة ملعقة من النشا حيث أن إضافة هذه الملعقة تجعل البطاطس مقرمشة وبدون امتصاص الزيت بشكل نهائي كما يمكن إعداد البطاطس باكثر من طريقة فمنها البطاطس المسلوقة وفطيرة البطاطس بالبيض