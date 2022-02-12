نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقى مقرمشة.. تكات تحضير السمبوسة المقرمشة في المنزل وجعلها لونها ذهبي رائع في المقال التالي
تكات تحضير السمبوسة المقرمشة، حيث إن السمبوسة المقرمشة تعتبر أحد الأطباق التي يتم تحضيرها بكثرة داخل للعديد من البيوت، نظرا لطعمها المميز والمحبب لدى الصغار والكبار، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها حيث أنها لا تحتاج إلى جهد ووقت كبير، كما يمكن الاعتماد عليها كوجبة خفيفة يتم تناولها ليلا بدلا من وجبة العشاء، لذا تستعمل بكثرة في العديد من المناسبات وتقدم ساخنة.
تكات تحضير السمبوسة المقرمشة
واحدة من الأطباق الأشهر التي يتم تقديمها بكثرة خلال الشهر المبارك، كما يتم تحضيره في العديد من المناسبات باعتباره وجبة خفيفة أو طبق جانبي، وتعد من الأطباق الخفيفة المميزة من حيث النكهة، والتي يستسيغها الكثير من الأشخاص من كافة الأعمار، ويمكن حشوها بالعديد من الحشوات بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، إلى جانب القيمة الغذائية المرتفعة للمكونات التي يتم تحضيرها منها.
إعداد السمبوسة المقرمشة
يمكن تحضير هذا النوع من الطعام بكل سهولة وذلك من خلال الاستعانة بما يلي:
مكونات السمبوسة المقرمشة
- 6 كؤوس من الدقيق.
- ½ كأس زيت نباتي.
- رشة ملح.
- ملعقة سكر صغيرة.
- ½ كوب زبادي.
حشوة السمبوسة المقرمشة
- ½ كيلو لحم مفروم ناعم.
- رشة ملح.
- 2 من البصل المفروم.
- ملعقة توابل.
- صنوبر محمص.
- زيت للقلي.
طريقة تحضير السمبوسة المقرمشة
- بداية يجب تحضير عجينة السمبوسة عن طريق خلط كل من “الزيت، السكر، الملح، الدقيق”، حتى نحصل على عجين متجانس.
- يضاف الماء بطريقة تدريجية أثناء الخلط لضمان الحصول على عجين متجانس ومتماسك.
- تغطى العجينة بواسطة قطعة من النايلون، وتترك لمدة 15 دقيقة لترتاح قليلا.
- أثناء هذا الوقت تحضر الحشوة عن طريق وضع مقدار صغير من الزيت داخل مقلاة سميكة، ثم يضاف البصل المفروم.
- يقلب البصل حتى يذبل قليلا ثم يضاف اللحم المفروم ونقلب المكونات جيدا، عند النضج نضع البقدونس والتوابل الموجودة.
- يضاف الصنوبر المحمص بعد التأكد من ضمان النضج، ثم ترفع المقلاة من على النار وتترك الحشوة لتبرد تماما.
- يقطع العجين إلى قطع صغيرة ومتساوية في الحجم على هيئة دوائر، ثم يتم فردها لتصبح رقيقة.
- توضع ملعقة من الحشو داخل الدائرة المفرودة تحديداً في منتصفها، ثم تغلق الأطراف جيدا.
- تقلى في الزيت على درجة حرارة متوسطة ويتم إخراجها عندما يصبح اللون ذهبي، وتترك على مناديل مطبخ حتى يصفر الزيت الزائد وتقدم للأكل.
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