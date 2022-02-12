هتبقى مقرمشة.. تكات تحضير السمبوسة المقرمشة في المنزل وجعلها لونها ذهبي رائع

تكات تحضير السمبوسة المقرمشة، حيث إن السمبوسة المقرمشة تعتبر أحد الأطباق التي يتم تحضيرها بكثرة داخل للعديد من البيوت، نظرا لطعمها المميز والمحبب لدى الصغار والكبار، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها حيث أنها لا تحتاج إلى جهد ووقت كبير، كما يمكن الاعتماد عليها كوجبة خفيفة يتم تناولها ليلا بدلا من وجبة العشاء، لذا تستعمل بكثرة في العديد من المناسبات وتقدم ساخنة.

تكات تحضير السمبوسة المقرمشة

واحدة من الأطباق الأشهر التي يتم تقديمها بكثرة خلال الشهر المبارك، كما يتم تحضيره في العديد من المناسبات باعتباره وجبة خفيفة أو طبق جانبي، وتعد من الأطباق الخفيفة المميزة من حيث النكهة، والتي يستسيغها الكثير من الأشخاص من كافة الأعمار، ويمكن حشوها بالعديد من الحشوات بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، إلى جانب القيمة الغذائية المرتفعة للمكونات التي يتم تحضيرها منها.

إعداد السمبوسة المقرمشة

يمكن تحضير هذا النوع من الطعام بكل سهولة وذلك من خلال الاستعانة بما يلي:

مكونات السمبوسة المقرمشة

6 كؤوس من الدقيق.

½ كأس زيت نباتي.

رشة ملح.

ملعقة سكر صغيرة.

½ كوب زبادي.

حشوة السمبوسة المقرمشة

½ كيلو لحم مفروم ناعم.

رشة ملح.

2 من البصل المفروم.

ملعقة توابل.

صنوبر محمص.

زيت للقلي.

طريقة تحضير السمبوسة المقرمشة