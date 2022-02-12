أسرار إعداد الطحينة بالسمسم بمكونات بسيطة بدلاً من شرائها جاهزة وهترمي معاكي كمية كبيرة

صعدت أسعار الزيت في الفترة الأخيرة وهذا ما ترك آثاره على أغلب الأشياء وجعلها ترتفع، وكان على الأسرة المصرية أن تهتم بشؤونها بالأسلوب الذي يساعدها في إكمال الحياة، ولا تؤثر على عيشتها بشكل سلبي، ومن السلع التي أثر عليها صعود الأسعار هي الطحينة التي يتم وضعها إلى جانب الكثير من الأشياء ومن أجل هذا كان من الجيد معرفة طريقة عمل الطحينة بالسمسم لاستخدامها إلى جوار الكثير من الأكلات.

أسرار إعداد الطحينة بالسمسم

المكونات:

2 كأس من السمسم.

2 كأس دقيق.

كأس من الزيت النباتي.

طريقة التجهيز:

يتم تنقية السمسم وتوضع فى إناء على النار المتوسطة و يتم تحميصه حتى يتم خروج الرطوبة وإعطائها لون خفيف ولا يجب أن يكون لون السمسم غامق حتى لا تكون الطحينة الغامقة.

بعدما يبرد السمسم المحمص يتم وضعه فى الكبة ويتم فرمه وتنعيمه حتى يكون في صورة رمل و يتم الطحن، فيكون كالعجين حيث يتم إخراج الزيت الذي يوجد في السمسم.

يجب أن يكون السمسم مفروم بشكل ناعم ويتم وضعه في الخلاط ويضاف الدقيق والزيت ويتم ضربه مرة أخرى.

كيفية عمل الطحينة باستخدام الفول السوداني

إن طريقة عمل الطحينة بالسمسم من الطرق المستخدمة والمنتشرة ولكن توجد طريقة أخرى بإضافة الفول السوداني وهي سهلة ولا تتخطي الـ 20 دقيقة، و يمكن القيام بها بصورة صحية وثمن قليل.

المكونات:

2 كوب من السمسم بعد طحنه.

2 كوب زيت.

8 ملاعق من الفول السوداني.

6 ملاعق دقيق.

طريقة التجهيز:

تحميص السمسم والفول السوداني على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى يتم أخذ لون فاتح ورائحة شهية.

يتم وضع السمسم والفول في الخلاط ويتم طحنهم حتى نحصل على قوام ناعم.

وضع مقدار الزيت بصورة تدريجية ووضع الدقيق وخلطهم حتى يتم الحصول على خليط ناعم.

أهم الفوائد الصحية في طحينة السمسم